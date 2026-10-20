Raphinha quita hierro a la derrota contra el PSG: «Hemos jugado bien, hemos demostrado que podemos competir»

El PSG se impuso al FC Barcelona por 4-2 y Raphinha terminó el partido satisfecho con el rendimiento demostrado por el club catalán: «Hemos competido bien a pesar del resultado. Hemos tenido la posesión y fue una buena prueba. Demuestra que podemos competir, hemos estado bien y el resultado puede pasar».

Al ser preguntado por la superioridad del PSG, Raphinha se mostró contundente: «Estamos enfrentando a un bicampeón. Son muy fuertes, nos gustaría haber sacado un punto. Pero la derrota pasa en un momento que tiene que pasar». El extremo brasileño explica cómo las indicaciones de Flick serán clave para poder mejorar de cara al Clásico.

Sobre la recuperación de su lesión, el extremo brasileño se muestra tranquilo: «Tengo menos de una semana de entrenamiento; me he sentido bien. Tengo que continuar y mejorar más».

Finalmente, Raphinha es contundente al transmitir cómo esta derrota no afecta en nada a la moral del equipo de cara al Clásico del domingo: «No. Esta derrota no influye para nada».