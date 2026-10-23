La jornada 8 de la Premier League: cuándo son los partidos, horarios y cómo ver por televisión en directo y en vivo online desde España

Tras unos partidos apasionantes en la Champions vuelve la Premier League y todos los aficionados del campeonato inglés en España están esperando con ansias este fin de semana porque se vienen encuentros muy interesantes en esta octava jornada del torneo británico. Entre ellos, un derbi londinense entre el Chelsea y el Tottenham o el duelo que enfrenta al Aston Villa y al Manchester City, líder. Te contamos cuándo son, los horarios y los canales de televisión para ver toda esta jornada.

Ipswich Town – Nottingham Forest

La jornada 8 de la Premier League se abrirá este viernes 23 de octubre a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, con un partido que se va a poder ver en directo por televisión a través del canal principal de Dazn. El Ipswich Town, que sigue en la mitad de la tabla tras un buen inicio de temporada, recibe al Nottingham Forest. El dos veces campeón de Europa está en puestos de descenso y necesitan la victoria para tratar de dejar esa zona roja.

Aston Villa – Manchester City

Ya el sábado 24 de octubre se presenta con varios partidazos. Uno de ellos es el que comenzará a las 13:30 horas (horario peninsular) y que será emitido en España por TV en directo y en vivo online por Dazn. Y es que esta octava jornada de la Premier League quiso que el Aston Villa de Unai Emery, que están en la mitad de la tabla, reciba al Manchester City, que es el gran líder de la clasificación en estos momentos.

Coventry City – Fulham

A las 16:00 horas del sábado 24 de octubre se disputará el Coventry City – Fulham, un partido entre dos equipos que están en la zona baja de la tabla. Dazn emitirá para todos sus clientes este choque entre un recién ascendido y el club que dirige Álvaro Arbeloa, que tras el desembolso que realizaron, no deberían estar en puestos de descenso.

Arsenal – Everton

El canal principal de Dazn ofrecerá a las 16:00 horas otro de los choques más destacados de esta jornada 8 de la Premier League. El Arsenal, segundo en la clasificación, reciben en Londres al Everton, que arranca esta fecha en la octava posición, por lo que están peleando por competiciones europeas. Obviamente, el conjunto dirigido por Mikel Arteta es el favorito para llevarse los tres puntos, pero tendrán que trabajarse bastante esta victoria.

Chelsea – Tottenham

El último partido que se jugará este sábado 24 de octubre comenzará a las 18:30 horas y será un derbi londinense entre dos históricos de la Premier League. Stamford Bridge acoge un Chelsea – Tottenham con estos dos equipos en situaciones bien diferentes. Los blues de Xabi Alonso van cuartos y saben que no pueden perder para no alejarse del liderato. Los Spurs, por su parte, están intentando huir de la zona de abajo de la clasificación. Será el canal Dazn el que retransmita este duelo.

Hull City – Brentford

El domingo 25 de octubre comenzará con una batería de varios partidos a las 15:00 horas. Uno de ellos es el Hull City – Brentford, un encuentro que por nombres no parece tan llamativo, pero será interesante. Los locales han firmado un gran arranque de Premier League tras su ascenso, pero es que su rival está peleando por puestos europeos. Este choque también será emitido por Dazn.

Liverpool – Brighton

A las 15:00 horas de este domingo 25 de octubre el canal principal de Dazn va a emitir para España el choque que jugará el Liverpool contra el Brighton. Los reds, entrenados por Andoni Iraola, son quintos y necesitan ganar en Anfield para escalar algún puesto. Además, este choque es bastante importante, ya que las gaviotas son terceros y tratarán de aprovechar del gran estado de forma que atraviesan.

Manchester United – Bournemouth

Otro de los partidos que comenzará a las 15:00 horas, pero que retransmitirá el canal Dazn 2 en streaming y por televisión en directo será el que se juegue en Old Trafford. El Manchester United y el Bournemouth, que están en la mitad baja de la tabla necesitan los tres puntos, por lo que será un duelo bastante interesante de esta octava jornada de la Premier League para todos aquellos que quieran verlo desde España.

Crystal Palace – Newcastle

El último partido de este domingo 25 de octubre de los que comenzará a las 15:00 horas será el Crystal Palace – Newcastle que cayó en la jornada 8 de la Premier League. Los londinenses están intentando consolidarse, aunque sea, en la mitad de la clasificación y recibirán en Londres a las urracas, que sólo tienen un punto más que ellos.

Sunderland – Leeds

La jornada 8 de la Premier League se cerrará este domingo 25 de octubre a las 17:30 horas con un duelo que será emitido para España por el canal principal de Dazn 1. El Sunderland, colista de la clasificación, recibe en su estadio a un Leeds que querrá sacar una victoria a domicilio para seguir enganchado en la lucha por los puestos europeos.