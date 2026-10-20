Horario del Real Betis – Feyenoord: cuándo se juega el partido de la Champions League y canal de TV para ver en vivo online gratis

El Real Betis y el Feyenoord se van a ver las caras en un choque muy importante para ambos, ya que han arrancado bastante bien en la máxima competición continental y el objetivo es sumar un triunfo más. Obviamente no será nada sencillo para los de Manuel Pellegrini, pero esperan hacerse fuertes en el Estadio de La Cartuja e imponerse a los holandeses. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este choque de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League.

Real Betis – Feyenoord de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Real Betis recibe en el Estadio de La Cartuja al Feyenoord para jugar el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Los de Manuel Pellegrini están en una gran situación en la máxima competición continental, ya que han ganado los dos choques que han disputado hasta el momento. Por su parte, los holandeses perdieron ante el Barça y se impusieron al Como. La UEFA programó este encuentro de los verdiblancos para este miércoles 21 de octubre. El cuero tiene que comenzar a rodar en la ciudad de Sevilla a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Real Betis – Feyenoord de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es la plataforma que tienen en su propiedad los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país de manera íntegra todos los torneos de las tres competiciones que organiza la UEFA a nivel de club. El Real Betis – Feyenoord que cayó en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se va a poder ver por televisión en directo a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones 2, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España. Todos los clientes de este medio podrán descargar en un teléfono móvil, una smart TV o una tablet la app de este operador para ver todo lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja en vivo online y en streaming.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información previa de este duelo de los andaluces en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, así como del resto de españoles que juegan competiciones europeas. Cuando se escuche el pitido final en el Estadio de La Cartuja publicaremos la crónica del Real Betis – Feyenoord y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que lleguen desde el feudo del club de Heliópolis.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Betis – Feyenoord

Además, los seguidores del cuadro verdiblanco y los amantes del fútbol europeo en general que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Real Betis – Feyenoord deben saber que podrán escuchar gratis por la radio lo que suceda en el Estadio de La Cartuja. Emisoras como Cope, RNE, Radio Marca, la Ser u Onda Cero podrán conectar con Sevilla para contar lo que ocurra en el choque de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Betis – Feyenoord?

El Estadio de La Cartuja, que se encuentra en la ciudad de Sevilla, será el recinto deportivo donde se juegue el Real Betis – Feyenoord que cayó en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Inaugurado en 1999 tiene aforo para más de 71.000 espectadores y se espera que este miércoles haya una gran entrada y un ambientazo con los hinchas dándolo todo apoyando a los suyos.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Simone Sozza para que imparta justicia en el Real Betis – Feyenoord de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR estará su compatriota Daniele Chiffi, así que tendrá la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que se encontrará ubicado en la banda del Estadio de La Cartuja.