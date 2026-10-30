Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Levante - Atlético de Madrid de la Liga El Atlético de Madrid se enfrenta al Levante en la jornada 11 de la Liga en el Ciutat de Valencia

El Levante y el Atlético de Madrid se ven las caras en un encuentro bastante importante de esta jornada 11 de la Liga. Primero, porque los colchoneros pueden meterle bastante presión al Barcelona, que juega horas después. Y segundo, porque a los rojiblancos no se les ha dado especialmente bien enfrentarse a los de Orriols en los últimos años. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este duelo que se celebra en el Ciutat de Valencia.

Levante – Atlético de Madrid de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid viaja al Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante en el partido que corresponde a la jornada 11 de la Liga. El cuadro rojiblanco dirigido por el Cholo Simeone espera sacar la victoria de un campo que siempre le cuesta bastante para así meter presión a un Barça que se dejó puntos el otro día en el Clásico. Por su parte, los granotas están luchando por huir de la zona baja de la tabla.

La Liga ha programado este Levante – Atlético de Madrid que cayó en la jornada 11 de la Liga para este sábado 31 de octubre. El horario escogido para que el balón ruede en el Ciutat de Valencia es el de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo comience de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Levante – Atlético de Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país el campeonato nacional. El Levante – Atlético de Madrid de la jornada 11 de la Liga se podrá ver en directo por televisión por Movistar la Liga, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este operador podrán descargarse la aplicación para ver en streaming y en vivo online por un teléfono móvil, una smart TV o una tablet todo lo que ocurra en el Ciutat de Valencia.

Los lectores de OKDIARIO tendrán a su disposición en nuestra web la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este choque de la jornada 11 de la Liga. Publicaremos la crónica del Levante – Atlético de Madrid cuando suene el pitido final en el Ciutat de Valencia y también compartiremos las reacciones importantes que nos lleguen desde el feudo granota.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el Levante – Atlético de Madrid

Los aficionados del cuadro colchonero, de la entidad granota y los amantes del fútbol español en general que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partido que se juega en el Ciutat de Valencia podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca van a conectar con el Levante – Atlético de Madrid de la jornada 11 de la Liga para narrar lo que suceda allí.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Levante – Atlético de Madrid?

El Ciutat de Valencia, ubicado en el barrio de Orriols, será el escenario donde se va a jugar este emocionante Levante – Atlético de Madrid de la jornada 11 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1969 y en su interior caben más de 26.000 espectadores, así que se espera una entrada bastante buena en las gradas del estadio ubicado en la ciudad del Turia.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF decidió designar a Ricardo de Burgos Bengoechea para que dirija la contienda Levante – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 11 de la Liga. Será su compañero Guillermo Cuadra Fernández el que estará revisando las jugadas polémicas que se produzcan para, si alguna se le escapa al colegiado principal, avisarle y recomendarle que vaya a analizarla al monitor que estará instalado en la banda del Ciutat de Valencia.