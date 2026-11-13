Según la psicología, las personas que entrenan solas en el gimnasio no son antisociales, en realidad valoran más la sensación de libertad de hacerlo a su ritmo

Numerosas personas sienten que ir al gimnasio supone un deporte de riesgo, ya que tienen miedo a ser juzgados y estar expuestos. Prefieren acudir a estos espacios deportivos en soledad porque disfrutan de entrenar a su propio ritmo, junto a sus auriculares y sus pensamientos, sin depender de la compañía de otros.

La psicología expone que entrenar sin compañía no significa ser un individuo antisocial, sino que puede estar relacionado con la necesidad de autonomía y satisfacción personal.

La preferencia de la soledad

La psicología explica que el sencillo acto de poder tomar decisiones sobre la actividad deportiva que realizamos a diario se convierte en un estímulo fundamental para mantener esa constancia.

La revista International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity publicó un estudio en el que analizó 66 casos sobre ejercicio físico y teoría de la autodeterminación y encontró una relación clara entre la motivación autónoma y la práctica de actividad física.

Esta teoría identifica tres necesidades psicológicas, como lo son la autonomía, la competencia y la conexión social. Así que aquellas personas que prefieren entrenar solas encuentran en el gimnasio un espacio donde satisfacer sus necesidades autónomas.

¿Cuáles son los beneficios?

Los siguientes cinco motivos demuestran por qué las personas disfrutan más de una sesión individual de entrenamiento:

Libertad para organizar la rutina. Pueden elegir los ejercicios, las repeticiones y los descansos sin adaptarse a otras personas.

Pueden elegir los ejercicios, las repeticiones y los descansos sin adaptarse a otras personas. Una mayor concentración. Entrenar con música o en silencio permite prestar atención a los movimientos y objetivos personales.

Entrenar con música o en silencio permite prestar atención a los movimientos y objetivos personales. Disminuir las comparaciones. Evita estar pendiente del rendimiento de otros usuarios y favorece centrarse en el progreso individual.

Evita estar pendiente del rendimiento de otros usuarios y favorece centrarse en el progreso individual. El control del tiempo. Cada persona decide cuánto dura su entrenamiento y cuándo aumentar o reducir la intensidad.

Cada persona decide cuánto dura su entrenamiento y cuándo aumentar o reducir la intensidad. Espacio personal: El gimnasio puede convertirse en un momento de desconexión de las obligaciones cotidianas.

¿Qué significa entrenar solo?

La psicología recuerda que la preferencia por realizar deporte en solitario no se traduce en ser un individuo con pocas relaciones sociales porque una persona puede disfrutar de conversaciones y actividades compartidas, pero disfrutando de los momentos de soledad durante sus entrenamientos.

Por lo tanto, algunas personas encuentran la motivación en las clases colectivas y otras prefieren entrenar solas para sentirse más cómodas, concentradas y libres.