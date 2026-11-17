Luisa, residente en el centro San Juan de Dios de Sevilla, tiene 101 años y conserva recuerdos de una época en la que los alimentos llegaban directamente de la huerta a la mesa y la vida transcurría a otro ritmo. Su experiencia muestra los hábitos de generaciones anteriores y la importancia que puede tener el estilo de vida en el envejecimiento.

La alimentación, la actividad y las experiencias acumuladas durante décadas forman parte de la historia de esta centenaria. Luisa ha desvelado algunos de los momentos más importantes de su vida y las costumbres que han marcado su día a día.

Una alimentación basada en productos frescos

Luisa, que se crio en un pueblo de Extremadura, recuerda una forma de alimentarse muy diferente a la actual. En su infancia y juventud, los productos se consumían prácticamente recién recogidos o adquiridos, sin los envases y alimentos preparados que hoy forman parte de la compra habitual. «Antes comíamos todo fresco, nada de cajitas», resume al recordar aquellos años.

Según explica, las verduras que se recogían por la noche en la huerta se podían comprar al día siguiente. Algo parecido sucedía con los huevos, que llegaban al consumidor poco después de su puesta, y con la carne, debido a que su mercancía también se distribuía rápidamente en los mercados. «Comíamos al día», recuerda Luisa durante una entrevista en el programa Herrera en Cope.

Esta reflexión también la comparte Lola, una trabajadora de 26 años de la residencia en la que vive Luisa, que observa diferencias entre los hábitos alimentarios de distintas generaciones. La trabajadora explica que «la alimentación ha cambiado, y cada vez hay más jóvenes con problemas digestivos».

Una vida marcada por los paseos y los viajes

Luisa también ha llevado una vida activa y llena de experiencias. Durante muchos años disfrutó saliendo a pasear y visitando lugares de su entorno. Uno de sus destinos habituales era la Plaza Nueva, donde le gustaba sentarse y pasar un rato. Una fractura de pelvis ha limitado sus salidas, tanto por recomendación médica como por el temor a sufrir otra caída.

Sus recuerdos también incluyen numerosas visitas al cine y al teatro, además de diferentes viajes. Entre los lugares que ha conocido, destaca especialmente Pamplona y Florencia, una ciudad italiana que le gusta incluso más que Roma. Estas vivencias forman parte de la trayectoria de una mujer que, a sus 101 años, conserva una amplia memoria de todo lo vivido.