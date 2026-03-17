El tipo de pieles que jamás deben hacerse ‘dermaplaning’: el aviso de la dermatóloga Lina Llanos

La dermatóloga Lina Llanos lanza una advertencia en sus redes sociales, no todo el mundo puede hacerse dermaplaning. Esta técnica que ha ido ganando cada vez más seguidores quizás no sea la adecuada para todos, sino todo lo contrario. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede llegar en cualquier momento y que acabaría de darnos algunas peculiaridades en estos tiempos que corren. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Es hora de poner en práctica una de las técnicas más usadas para conseguir una piel perfecta y que debes tener en cuenta en estos días que quizás al menos conseguiremos un plus de buenas sensaciones. Esta piel que queremos conseguir en estos días en los que llega el buen tiempo y volvemos a lucir una piel ideal bajo esos rayos del sol de los que deberemos protegernos. Es hora de conocer la opinión de una experta sobre una técnica que puede parecer inofensiva, pero sin un profesional que nos acompañe podemos causar un desastre estético.

Hay pieles que no pueden hacerse un dermaplaning

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Antes de nada, debemos conocer de manos de los profesionales de la estética debidamente acreditados qué es este dermaplaning del que todo el mundo habla. Una técnica mínimamente invasiva con resultados que debemos conocer y nos pueden dar esa piel que queremos antes de la temporada en la que más la luciremos fuera de casa y al natural.

Los expertos de Druni nos explican que: «El dermaplaning es un procedimiento estético no invasivo que exfolia la piel mediante una cuchilla especial de grado médico. Básicamente, se pasa una hoja afilada sobre el rostro con movimientos suaves y controlados para eliminar células muertas, impurezas y vello facial fino (también conocido como vello melocotón o “peach fuzz”).

A diferencia de otros métodos de exfoliación como el peeling químico o la microdermoabrasión, el dermaplaning es indoloro y no requiere tiempo de recuperación. Es ideal para quienes buscan una piel más lisa y luminosa sin procedimientos agresivos. Además, facilita la absorción de productos cosméticos, permitiendo que los sérums, cremas y mascarillas penetren mejor en la piel».

Los beneficios de estos tratamientos nos los explican en el propio blog y son un elemento que debemos tener en cuenta antes de emprender esta técnica:

Piel más suave y luminosa. Al eliminar la capa de células muertas e impurezas, la piel se ve automáticamente más radiante y uniforme. Es el secreto detrás del efecto “glow” inmediato.

Exfoliación profunda sin irritación. A diferencia de algunos exfoliantes químicos que pueden causar enrojecimiento o sensibilidad, el dermaplaning es suave y seguro para la mayoría de los tipos de piel.

Mejor aplicación del maquillaje. Con la piel libre de vello facial y asperezas, la base y otros productos de maquillaje se deslizan de manera uniforme, logrando un acabado impecable y duradero.

Absorción óptima de productos de cuidado facial. Tras el procedimiento, la piel está más receptiva a los ingredientes y activos de sérums y cremas, potenciando sus efectos.

Reducción de líneas finas y manchas. Con sesiones regulares, el dermaplaning puede ayudar a mejorar la apariencia de líneas finas y a atenuar manchas provocadas por el sol o el envejecimiento.

La dermatóloga Lina Llanos lanza esta advertencia sobre esta técnica

El dermaplaning aunque pueda parecer inofensivo y con muchos beneficios, no está hecho para todo tipo de piel. Algunas pueden verse afectadas por esta técnica que, como todo, requiere supervisión y consejos de una profesional de la piel como esta doctora.

Tal y como dice en sus redes sociales: «El dermaplaning se ha vuelto tendencia… pero no todo lo que está de moda es para todos. Sí, puede mejorar la textura, aportar luminosidad y favorecer la absorción de productos cuando está correctamente indicado. Pero no cambia la estructura del vello, no lo hace crecer más grueso y tampoco es un tratamiento para manchas. Y algo muy importante: no es recomendable en pieles con acné activo, rosácea o alta sensibilidad, porque puede empeorar la condición».

Un detalle que nos ayudará a conocer en primera persona este tipo de cambios que tenemos por delante y que en cierta manera acabará siendo lo que marcará de cerca esta piel perfecta que queremos conseguir. Un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante.

Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo haremos con la mirada puesta a algunos procesos que deben ayudarnos a lucir una piel perfecta en estos tiempos en los que estos pequeños gestos son vitales para conseguir una piel perfecta.