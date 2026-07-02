Ylenia Padilla anuncia que finalmente no será colaboradora de ‘De lunes a viernes’: «Nada de estrés»

El programa ‘De lunes a viernes’, que se estrenará el próximo 6 de julio en Telecinco a las 18:15 horas, ha sufrido su primera baja. Finalmente, Ylenia Padilla, conocida por su participación en Gandía Shore (MTV), en Sálvame o Gran Hermano VIP no será una de las colaboradoras del espacio presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Padilla ha asegurado que los motivos para no participar en el nuevo show de Mediaset España son de salud.

El miércoles 1 de julio se celebró una rueda de prensa para presentar De lunes a viernes, el nuevo programa para las tardes de Telecinco, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona y que se estrenará el próximo lunes 6 de junio a las 18:15 horas.

En dicho encuentro con la prensa entró telefónicamente una de la colaboradoras anunciadas del nuevo espacio, Ylenia Padilla, quien aseguró que no había podido acudir por tener una cita médica.

Un día después, el jueves 2 de julio, la exparticipante de Gandía Shore ha escrito en sus redes sociales un comunicado en el que asegura que, finalmente, no participará en De lunes a viernes.

“Respondiendo a vuestros mensajes y dudas sobre la rueda de prensa de ayer, os cuento que no pude ir porque llevo unas semanas con pruebas digestivas, cosa que la productora sabe porque hemos estado en contacto. Ayer me hice la última», ha expresado Padilla.

La colaboradora de programas como Sálvame, ha explicado lo que le han dicho en su cita médica: Hoy tuve cita para los primeros resultados y la prescripción es clara: nada de estrés».

Así, Ylenia ha querido explicar su decisión a pesar de muchos factores externos: «Obviamente, decir que no tantas veces a las ofertas y que sigan insistiendo resulta tan halagador como agotador. Llegas a pensar que no puedes rechazar trabajos, que estás perdiendo oportunidades o haciendo algo mal y al final cedes».

Finalmente, la valenciana ha escrito: «Considero que Dios me da señales de que mis decisiones no son un error y debo mantenerlas. Agradezco el interés, el programa puede estar divertido y les deseo lo mejor. Después de pasarlo tan mal demasiado tiempo, toca continuar con la evolución».