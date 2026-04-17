Vicente Vallés vaticina qué ocurrirá en España si Sánchez agota la legislatura: «Podemos imaginar las tensiones»

Vicente Vallés ha planteado cómo sería el futuro próximo en España en el caso de que Pedro Sánchez no convoque elecciones generales anticipadas y agote la legislatura. De ser así, los españoles estarían llamados a las urnas en verano de 2027.

El periodista acostumbra a editorializar sus informativos. De hecho, esa costumbre es la característica que da personalidad a Noticias 2, la edición de los informativos de la noche en Antena 3.

Así, siguiendo la rutina, Vicente Vallés ha vaticinado cuál será el ambiente si Pedro Sánchez logra agotar la legislatura. El presidente del Gobierno ha asegurado en varias ocasiones que esa es su intención y que así se lo ha propuesto, a pesar de gobernar sin presupuestos y de la inestabilidad de su Ejecutivo, que gobierna a merced de sus socios.

«Cuando hay elecciones por delante, es imposible pensar que vamos a estar más tranquilos de lo que hemos estado hasta ahora, cuando apenas hemos tenido elecciones en los últimos dos años», ha comentado Vallés.

Así, el periodista entiende que las tiranteces y el nerviosismo se acentuarían muchísimo más si Sánchez logra su objetivo de mantenerse ese total de cuatro años en la Presidencia desde las últimas elecciones: «Si hemos tenido mucha tensión en los dos años anteriores, podemos imaginar que las tensiones políticas serán más fuertes en los dos que tenemos por delante en el supuesto caso de que el presidente agote la legislatura».

Este mismo jueves, Pedro Sánchez reafirmó su propósito de perpetuarse en La Moncloa. Lo hizo en un vídeo emitido en El Intermedio (laSexta), que celebraba su vigésimo aniversario con un programa especial. El presidente del Gobierno intervino en territorio amigo, donde expresó sus mejores deseos para el equipo: «Querido Wyoming, a todo el equipo de El Intermedio, os mando un abrazo. Ánimo, que a este ritmo celebramos juntos los 25 años de El Intermedio, tú en la tele, y yo en La Moncloa».

Sánchez aprovechó su intervención para alardear de la fama que cobran sus gafas por el hecho de que sea él quien las luce. Se refirió a las gafas tecnológicas que llevó en su visita a Pekín y mencionó otras, ocultas en un estuche hasta que las enseñe en TikTok, adelantó.