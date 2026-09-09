Tráiler de ‘Nunca olvides que te quiero’: M. Night Shyamalan sorprende con un romance sobrenatural cargado de tensión

El cine a menudo nos trae mezcolanzas artísticas improbables. En 2016, Seth Grahame-Smith concurrió en el conocido material de Jane Austen y el director Burr Steers para plasmar la loca idea de Orgullo + Prejuicio + Zombis (2016). Un siglo antes, la serie Z ya presumía de haber enfrentado a uno de los bandidos más famosos del western contra la popular criatura de Mary Shelley en Jesse James contra la hija de Frankenstein (1966). La retahíla de ejemplos es casi inagotable y, aunque la alianza que Warner Bros. nos trae con su próximo proyecto quizás; no es tan llamativa en lo estético; todo el mundo se pregunta si el mix narrativo y estilístico de Nunca olvides que te quiero puede maridar bien a los ojos de los espectadores.

¿Por qué decimos esto? Pues porque, tal y como bien nos avisa, adelanta el primer material promocional, este romance sobrenatural se apoya en la presión asfixiante y manejo del suspense sobrenatural del cineasta M. Night Shyamalan (El sexto sentido), a partir de una novela de un escritor abiertamente naíf como Nicholas Sparks. Porque el imaginario del autor estadounidense ha inspirado varios y populares dramas románticos. Desde El diario de Noa (2004) a Querido John (2010), pasando por Cuando te encuentre (2012) hasta su última adaptación, La decisión (2016). Ahora, uno de sus trabajos ha sido plasmado al mundo de las imágenes por un director que cree firmemente en los giros locos de guion como principal motor para conmocionar al público.

En este caso, Nunca olvides que te quiero nos marca bien pronto ese contraste entre el luminoso y cálido cariño de una pareja con la terrorífica verdad que se oculta detrás de su relación. Ante dicha premisa, la cual podría encajar también perfectamente en Halloween, el estudio ha decidido ofrecerle un estreno temático en San Valentín, contrastando con la gran mayoría de propuestas que aterrizarán en el patio de butacas dicho fin de semana.

Tráiler de ‘Nunca olvides que te quiero’: de la luz a la oscuridad

El nuevo adelanto promocional se sirve de la mezcla de sus dos creadores para generar un contraste inquietante y tenso. A la calma, ingenuidad y amor cercano de los primeros segundos, se vira rápidamente hacia una atmósfera tensa, cruda y escalofriante.

La sinopsis oficial de Nunca olvides que te quiero es la siguiente: «Cuando el solitario arquitecto Tate Gordon se traslada a un pequeño pueblo costero para terminar su último proyecto, conoce a una joven seductora que le saca de su caparazón y le sumerge en el centro de un misterio mortal que se cierne sobre el pueblo».

Jake Gyllenhaal y Phoebe Dynevor coprotagonizan la historia, mientras que Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor, Hannah James, Caleb Ruminer y Kieran Mulcare, entre otros. Esta es la primera colaboración de Gyllenhaal y Dynevor con Shyamalan.

¿Cuándo se estrena?

Nunca olvides que te quiero llegará a los cines españoles el próximo 5 de febrero, el fin de semana anterior a San Valentín.