Tom Cruise: «En esta vida, no se trata de lo que esperas, ni de lo que mereces, sino de lo que tomas»

El actor Tom Cruise se ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood y cuenta con millones de fans en todo el mundo. Cruise ha trabajado en más de 40 películas entre las que destaca la saga de Misión Imposible y a sus 64 años sigue haciendo papeles de acción en algunas ocasiones sin ningún doble. En estos años el actor ha demostrado que es un hombre persistente al que le gusta el riesgo que siempre ha apostado por convertirse en el mejor actor posible. Por eso esta frase que pronunció como el personaje de Frank T.J. Mackey, un carismático orador motivacional, en el drama Magnolia es una de las más conocidas: «¡En esta vida, no es lo que esperas, no es lo que mereces, es lo que tomas!». Esta reflexión se puede interpretar como a que no se puede confiar solo en esta vida en la suerte y en el trabajo, sino que también hay que actuar para que las cosas ocurran.

Si quieres conseguir algo en vez de quedarte esperando, es mejor intentar dar algún paso para lograr tu objetivo. Está claro que esa también ha sido la filosofía de Tom Cruise para lograr convertirse en un actor reconocido. El actor ha recibido como actor varios galardones, entre los que destacan una Palma de Oro Honorífica, un Premio Honorífico de la Academia y tres Globos de Oro. Además es considerado uno de los actores más taquilleros de todos los tiempos debido a que sus películas han recaudado más de 13.3 mil millones de dólares en todo el mundo hasta 2026.

La trayectoria como actor de Tom Cruise

El conocido actor nació el 3 de julio de 1962 en la localidad Syracuse en Nueva York. Desde muy pequeño sintió interés por la interpretación y actuó en obras de teatro en los diversos centros educativos por los que pasó.

A los 18 años se mudó a Nueva York para seguir una carrera como actor, aunque en ningún momento realizó estudios de interpretación. Aunque al principio solo encontró trabajo como ayudante de camarero, tras una audición para televisión logró firmar un contrato con CAA y empezó a actuar en películas. Su primer papel fue en la cinta Amor sin fin en 1981 y un año más tarde logró un papel secundario en Taps.

Su primera oportunidad le llegó cuando fue elegido por Francis Ford Coppola para interpretar el papel de Steve Randle en 1983 en Rebeldes junto a actores como Matt Dillon, Emilio Estevez, Diane Lane, Rob Lowe y Patrick Swayze, entre otros. Ese mismo año obtuvo un papel en All the Right Moves y protagonizó la cinta Risky Business con la cual obtuvo el primer gran éxito de su carrera como actor.

Una carrera fulgurante como actor

En 1985, después de participar en la película Legend de Ridley Scott, el actor Cruise tuvo su segunda gran oportunidad: protagonizar el drama Top Gun junto a Kelly McGillis y Val Kilmer un año después. Esta película de acción y drama le catapultó al olimpo de las grandes estrellas y su carrera despegó de una forma increíble.

Tras esta película le llovieron grandes oportunidades como protagonizar El color del dinero en 1986 de Martin Scorsese con Paul Newman, Cocktail en 1988, Rain Man de Barry Levins en 1988 o Nacido el 4 de julio de Oliver Stone en 1989.

En los años noventa protagonizó otras películas de éxito como Días de trueno en 1990, Un horizonte muy lejano en 1992, las dos con su mujer Nicole Kidman, el drama legal La firma en 1992 y Entrevista con el vampiro de Neil Jordan en 1994. En 1996 le llegó su tercera gran oportunidad cuando le ofrecieron protagonizar la película de suspense y acción Misión imposible de Brian De Palma y se convirtió en un gran éxito en la taquilla. Ese mismo año también protagonizó Jerry Maguire de Cameron Crowe y en 1999 junto a su mujer Nicole Kidman el drama psicológico Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick.

En la primera década de los 2000 el actor logró ya consolidar su carrera como actor de Hollywood con películas como Misión Imposible 2 (2000), Vanilla Sky (2001), Minority Report (2002), El último samurái (2003), Collateral (2004), La guerra de los mundos (2005), Misión Imposible 3 (2006) y Valkyrie (2008).

En la segunda década protagonizó cintas comerciales tan conocidas como la comedia Noche y día (2010), Misión imposible: Protocolo fantasma (2011), Jack Reacher (2012), La era del rock (2012), Oblivion (2013), Al filo del mañana (2014), Misión imposible: Nación secreta (2015), Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás (2016), La momia (2017), Barry Seal: El traficante (2017) y Misión imposible: Fallout (2018).

Después de esta cintas el actor rodó Top Gun: Maverick (2022), Misión: Imposible – Sentencia Mortal Parte Uno (2023) y Misión Imposible: Sentencia final (2025). La última aparición del actor en una película fue en esta cinta de acción y suspense y este año le veremos en la comedia de humor negro Digger que ha sido dirigida por Alejandro González Iñárritu.