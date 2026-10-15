Todo sobre ‘Crystal Lake’: sinopsis, fecha de estreno y número de capítulos de la mejor serie que puedes ver en Halloween

Recurrir al formato de las series para contar la esencia primigenia de un mal en una historia de terror no es, precisamente, una estrategia narrativa novedosa dentro de la industria norteamericana. Universal Television ya lo hizo con Bates Motel, enfocándose en la adolescencia de un joven Norman Bates antes de los sucesos de Psicosis, o también, tenemos el caso de Bienvenidos a Derry, la cual explora el origen maldito del payaso Pennywise. Ahora, el turno le ha llegado a la saga de Viernes 13, con una precuela que nos pone en la piel de Pam Voorhees (Linda Cardellini), la madre del que en un futuro será el implacable asesino conocido como Jason.

Producida por el sello A24 y desarrollada por el showrunner Brad Caleb Kane, Crystal Lake parecía condenada a la deriva cuando en mayo de 2024, el estudio despidió al creador original del proyecto, Bryan Fuller y Jim Danger Gray, tras una reunión con la distribuidora Peacock donde el presupuesto inicial se había disparado, junto a varias decisiones creativas con las que el sello estaba disconforme. Tras ello, en verano del mismo año se anunció la incorporación de Kane con un enfoque centrado en el puro entretenimiento, respetando el espíritu del slasher y sin atarse demasiado al caótico canon que existe alrededor del desarrollo argumental de la franquicia.

¿De qué trata ‘Crystal Lake’?

Crystal Lake se ambienta en 1972, poniéndonos en la piel de Pamela Voorhees, una madre soltera que vive devastada por el ahogamiento de su hijo Jason (Callum Vinson) un año atrás. El pueblo intenta seguir hacia adelante y Pam se aferra a la esperanza de poder volver a ver a su pequeño, pues su cuerpo jamás apareció. Ante el drama, su pasado oscuro resurge, entrelazándose con las vidas de los habitantes del lugar y desencadenando toda una cadena de actos violentos que la terminarán transformando en la asesina que todos conocemos.

La serie es en realidad una reimaginación del argumento principal, a través de una cronología que sucede ocho años antes de los eventos de la primera película. Aunque, tal y como avisa su creador, Crystal Lake estará repleta de asesinatos sangrientos y muertes viscerales que sorprenderán incluso a los acólitos más acérrimos de la propiedad intelectual.

Aparte de Cardellini y Vinson como madre e hijo, en el elenco encontramos a William Catlett encarnando a Levon Brooks, el jefe de policía del lugar, y a Devin Kessler como Brianna Brooks, la periodista y hermana menor de Levon. Tras ellos, el reparto secundario se cierra con la participación de Cameron Scoggins y Gwendolyn Sundstrom.

¿Cuándo y en qué plataforma podremos ver ‘Crystal Lake’?

La serie ya se ha estrenado en Estados Unidos de la mano de la plataforma Peacock. En España no tendremos que esperar demasiado, pues mañana, 16 de octubre, los ocho episodios de Crystal Lake estarán disponibles en el catálogo de HBO Max.

¿Qué dice la crítica profesional?

De momento, la mayoría de las reseñas la catalogan como una de las mejores entregas de una IP que llevaba tiempo sin despertar, con capítulos fílmicos que no alcanzaban ni mucho menos el impacto de la cinta original de 1980. De momento, Crystal Lake mantiene un 78% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, destacando sobre todo la interpretación de Cardellini y la diversión de un prólogo que, en Variety, califican de «brillantemente detallado».