La serie de Apple TV que hay que ver con una copa de tinto en la mano: tensión y drama

La prescripción en el mundo del streaming está repleta de recomendaciones por qué no decirlo, un tanto manidas. Por eso hoy y, aprovechando este primer puente de la Semana Santa, queremos desmarcarnos de los largometrajes y seriales típicos que brillan en las plataformas para apuntar de lleno a una serie perfecta para los suscriptores de Apple TV: Las gotas de Dios.

Basada en el manga homónimo de Tadashi Agi, la trama se erige como un drama intenso en el que la cultura del vino y los entramados familiares cobran un papel crucial. De francesa, la serie de Las gotas de Dios está adaptada al audiovisual por Quoc Dang Tran, guionista de otras producciones galas como la fantástica Oficina de infiltrados (2015), Marianne (2019) y Paralelos desconocidos (2022). Sin embargo, esta ficción nacida en 2023 fue su primera creación como escritor jefe, mezclando un casting franco-japonés repleto de actuaciones carismáticas. Así, los amantes del melodrama y la enología pueden encontrar en dicha historia el entretenimiento perfecto de «manta y streaming» en este fin de semana festivo.

La serie perfecta para la Semana Santa: ‘Las gotas de Dios’

A diferencia del manga original, donde el protagonista es un nombre, en la serie Las gotas de Dios el peso protagónico recae sobre Camille, una joven que debe de pasar toda una serie de pruebas para reclamar el legado de su padre.

Tal y como cuenta la sinopsis oficial, todo comienza con el fallecimiento de Alexandre Léger, un experto en vinos cuya herencia representa la colección privada más valorada del mundo. Según se explica, la acumulación de botellas tiene un valor aproximado de 150 millones de dólares y para tener acceso a esa fortuna, Camille deberá competir directamente con el hombre de confianza de su padre: el enólogo, Issei Tomine.

Alejada en los últimos años de la relación con su padre, Camille fue entrenada desde pequeña para identificar todos los sabores relacionados con el mundo del vino. Sin embargo, el enfrentamiento contra Tomine será un desafío arriesgado, pues tras desarrollar un trauma relacionado con el alcohol, deberá recuperar sus grandes capacidades gustativas y olfativas para vencer la genialidad de su rival.

Las gotas de Dios está calificada como uno de los mejores live action de la historia de la televisión y su primera temporada se llevó el Premio Emmy internacional a la mejor serie dramática.

El reparto está liderado por Fleur Geffrier (Elle) como Camille y Tomohisa Yamashita en la piel de Tomine (Tokyo Vice). Tras ellos, Stanley Weber, Makiko Watanabe, Satoshi Nikaido, Antonie Chappey, Tom Wozniczka y Azusa Okamoto.

Actualmente, la serie de Las gotas de Dios tiene un 96% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes y un 7,2/10 en Filmaffinity.

¿Cuántos capítulos tiene? ¿tendrá continuación?

La trama principal cuenta con dos temporadas, las cuales poseen un total de 16 episodios. La segunda se estrenó el pasado 21 de enero del presente año.

No existe una confirmación para otra temporada, aunque los creadores originales y los actores protagonistas están abiertos a seguir explorando los arcos materiales y el material de este universo repleto de misterios.