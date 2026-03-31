Sarah Pidgeon revela la cara oculta de Carolyn Bessette Kennedy tras interpretarla en la serie ‘Love Story’

Sarah Pidgeon ha aprovechado su papel protagonista en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la serie de Disney+ en la que interpreta a Carolyn Bessette-Kennedy, para revelar la cara oculta de la mujer de John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly). La pareja más mediática de los años 90, que sufrió una presión inhumana por parte de los paparazzi y murió en un trágico accidente de avión a los 33 y 38 años, ha vuelto a despertar el interés del público gracias a la serie que aborda su relación y que se ha convertido en lo más visto de la plataforma de streaming.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette muestra a una pareja devorada por la cultura del sensacionalismo, en la que se otorgó a John F. Kennedy Jr. el papel de príncipe encantador y a Carolyn Bessette el de princesa de hielo. El escrutinio al que sometieron a los llamados príncipes de América adoptó un matiz asfixiante similar al de Diana de Gales en Reino Unido. De hecho, ambos casos se han comparado en numerosas ocasiones tras sus muertes. Menos de dos años separaron ambas tragedias.

«Fueron a muerte a por ella», indica una de las amigas de Carolyn Bessette en el especial de la cadena ABC -John y Carolyn: Amor, belleza y pérdida- tras el desenlace de la serie. El documental explica cómo Estados Unidos quiso que el matrimonio «fuese Jackie y Kennedy», es decir, los padres de él (el 35º presidente John F. Kennedy y la primera dama Jacqueline Kennedy).

A pesar de ser reacia a la prensa, quienes llegaron a tratar con Carolyn Bessette aseguran que lo atractivo de la publicista de Calvin Klein era «su magia, cómo se movía, cómo se relacionaba y cómo te desarmaba cuando hablabas con ella». Los periodistas estaban también fascinados por el misterio que siempre lograba mantener. A través del personaje protagonista de Bessette, los creadores de la serie buscaban «ilustrar a la mujer real e inteligente», características de las que la actriz Sarah Pidgeon ha sabido impregnarse para revelar a la Carolyn Bessette más auténtica, como nunca antes se le había conocido pese a la persecución de las cámaras.

John F. Kennedy Jr.: el ‘heredero de Camelot’

El círculo más cercano al matrimonio relata en el documental cómo la publicista tuvo que acostumbrarse «a la maldad de los medios» y al «juicio por tener un aspecto espectacular» y por estar con un hombre que nunca conoció el anonimato. John F. Kennedy Jr. no tenía ni dos meses de vida cuando su familia entró en la Casa Blanca y, con el asesinato del presidente en Dallas, se convirtió para siempre en el principito de Estados Unidos, como atestigua una histórica fotografía: la del niño de 3 años que hizo un saludo de visera al féretro de su padre el día del cortejo fúnebre. Fue entonces, también, cuando se le atribuyó el título de heredero de Camelot por representar la esperanza de la dinastía política estadounidense. Los allegados a la familia confiesan que Jacqueline Kennedy se arrepintió de llamarlo como a su padre, al entender que de esa forma había ayudado a alimentar el mito tras su asesinato y a centrar más la atención sobre su hijo.

A John F. Kennedy Jr. le gustaba la popularidad y siempre supo convivir con ella, aun con la prensa más sensacionalista apretándole las tuercas con los años: el principito arrastró un complejo reforzado por los tabloides, el de su «fracaso» profesional al no aprobar el examen de acceso a la abogacía. «El cachas suspende», se leía en los titulares de la época sobre un joven que confesaba en la intimidad «ser dos personas»: la del papel que le tocaba desempeñar y la que se permitía ser en casa. A pesar de toda esa exposición, algunas de las ex parejas que han hablado sobre él aseguran que era «un tío normal, aventurero, humilde, intelectualmente curioso y que te hacía reír».

Los fotógrafos acostumbraban a pillar a John F. Kennedy Jr. patinando por la calle, con una mochila y una gorra, una imagen pública que trazó al mismo tiempo que pretendía ser un hombre normal. El verdadero punto de inflexión, apuntan quienes trabajaban en los medios en la época, fue cuando la revista People lo nombró el hombre más sexy, una revista que tenía ese poder de consagración en iconos masculinos -Brad Pitt, Tom Cruise, George Clooney, etc.-. Su nombre nunca más salió de las conversaciones del cotilleo en Estados Unidos.

Carolyn Bessette: de dependienta a ejecutiva

En paralelo, una aún desconocida Carolyn Bessette explotaba las cualidades de Nueva York a principios de los 90 para hacer carrera: el contexto de libertad, diversión y capacidad de dar rienda suelta a la ambición profesional. Ascendió pronto en Calvin Klein, a base del buen trato con los clientes. Así, pasó de ser dependienta en tiendas a vestir a clientas famosas y VIP y, después, gestionar la imagen de la marca. Era «una joven carismática», dicen quienes conocieron a la ejecutiva.

El propio Calvin Klein fue quien presentó a Kennedy Jr. y a Bessette en una fiesta de la firma. Él fue detrás de ella, según cuentan sus propios amigos, y «al principio se sentía muy frustrado, no estaba acostumbrado a que una chica le dijera que no». La publicista ni siquiera le cogía el teléfono y sus mensajes siempre iban a parar al contestador. Se dejó deslumbrar con su independencia y con algo que, decía, nunca antes había tenido con ninguna novia: escuchaba sin juzgar y sabía guardar un secreto, también con sus amistades.

El interés de Bessette por la fama era nulo, y creyó en la promesa de Kennedy Jr. cuando le aseguró que dejarían de suscitar el interés de los reporteros una vez que se hubieran casado. Así, pasaron por el altar con sólo 30 invitados en una modesta iglesia elegida por ella y situada en mitad de la nada, literalmente. La localización era un secreto incluso para la familia, que se tuvo que trasladar primero en coche y después en barco. Tampoco recurrieron a ningún organizador de bodas.

Cuando se mudaron al apartamento de Kennedy Jr. en el barrio de Tribeca, los paparazzi comenzaron a hacer guardia en la puerta, sin descanso, con un despliegue de tiendas de campaña nunca antes visto. «Ella empezó a tener ansiedad y miedo, no podía salir sin que la grabaran, lo estaba pasando mal y se estaba erosionando lentamente su privacidad (…) Cuanto más aislada estaba, más miedo sentía. Vivía en una cárcel», revela una de sus amigas, a la que le indigna escuchar a quien dice que «ella sabía en qué se metía»: «Nadie sabe en qué se mete hasta que se mete».

A la inexistente «tolerancia» que tenía la prensa con Carolyn Bessette se le sumó la narrativa de que la situación era «demasiado para ella», que se veía superada. Un relato reforzado por escenas como las de la intensa discusión que protagonizaron en un parque, al parecer, por la incomodidad de ella con la atención de la prensa y las situaciones con las que él aumentaba la exposición de su vida privada. «Desde el principio tuvieron una relación volátil, y las cámaras siempre estaban ahí para recogerlo», sostienen los periodistas. Tampoco coincidían a la hora de planear formar una familia: Kennedy Jr. estaba ansioso por tener hijos, mientras que Bessette no creía tener un entorno propicio para ello, debido a la atención mediática y la angustia.

La verdad de Bessette en la serie ‘Love Story’

Sarah Pidgeon ha ofrecido en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette su mejor interpretación, con un calco milimétrico de lo que se pudo ver de la publicista y una exprimida naturalidad de lo que se pudo intuir o se supo a posteriori. La actriz ha devuelto la humanidad a un personaje al que se esculpió como una princesa de hielo. Incluso ha utilizado la moda, terreno en el que se sigue haciendo referencia a Bessette como un icono, como una herramienta para construir el personaje, puesto que Yamamoto, una de las firmas de las que solía vestir, «definía sus diseños como una armadura para las mujeres que lo llevan», cuenta en una entrevista. Además, comprobó de primera mano cómo en «las escenas intensas con tanta gente y con todos los flashes, el sistema nervioso se quema rápido».

Cuando el avión, pilotado por él y en el que viajaban junto a la hermana de ella, desapareció, sus familias y el país entero pasaron días sin saber si estaban vivos o muertos, hasta que la televisión localizó parte de la aeronave en el mar. Los tres habían fallecido. La imagen que se proyectó de ellos quedó congelada de esa forma, para siempre, a ojos del público.

«No le gustaba que pilotara, pero decía que cuando volaban juntos era cuando más unida se sentía a él, sin paparazzi ni fans», apuntan los amigos de Carolyn Bessette en el documental.

«No era una pareja perfecta», como se empeñaron en señalar, «es lo único malo que la gente puede decir de ellos», dice con indignación otra de sus conocidas, pero «fueron a terapia porque se querían y deseaban que funcionara». Sin embargo, lamentan que su historia quedó «inconclusa» al morir tan jóvenes, con una relación que duró cinco años y en la que ella, públicamente, siempre iba unos pasos por detrás de él.