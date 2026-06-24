La reflexión vital de Morgan Freeman (89 años): «La apatía es la solución, es decir, resulta más fácil abandonarse a las drogas que enfrentarse a la vida, robar lo que uno quiere que ganárselo, pegar a un niño que enseñarle»

Hay actores a los que recordaremos siempre por determinados papeles. Porque, lejos de verlos como un rol encasillado, representaron a la perfección el espíritu de dichos personajes. Robert Downey Jr. es, queramos o no, Tony Stark; Keanu Reeves pasará a la historia como Neo y Marlon Brando poseerá para la eternidad ese aura patriarcal de El Padrino (1972). Hoy, en esta dirección, queremos recordar la profunda reflexión de uno de los protagonistas más sabios que ha interpretado nunca el ganador del Oscar, Morgan Freeman. Y no, no nos referimos a su Nelson Mandela en Invictus (200) ni al recluso Red en Cadena perpetua (1994).

La frase citada en el titular, luce así al completo: «La apatía es la solución, es decir, resulta más fácil abandonarse a las drogas que enfrentarse a la vida, robar lo que uno quiere que ganárselo, pegar a un niño que enseñarle. Por otra parte, el amor requiere esfuerzo, trabajo». Dicha sentencia podría responder a una buena parte de las interpretaciones del estadounidense, pues su voz profunda y cadencia reflexiva siempre otorga a cualquier conjunto de palabras, un halo de solemnidad impertérrita. No obstante, la cita en cuestión la pronunció en uno de los mejores thrillers de todos los tiempos: la obra maestra de los 90, Seven.

Morgan Freeman fue el detective William Somerset en ‘Seven’

Estrenada en 1995, Seven fue la segunda película como director de David Fincher tras la fatídica Alien 3 (1992). Pero lejos de quedarse en esa ópera prima menor, el cineasta demostró con este neo-noir de culto que podía ser un gran cineasta. Hasta el punto de dejar traumatizados a millones de espectadores en todo el mundo y crear una atmósfera claustrofóbica que Hollywood lleva años intentando replicar desde entonces sin nada de éxito.

El contexto de la escena en la que Morgan Freeman explica su reflexión vital es en una charla de bar junto a su joven compañero detective, David Mills (Brad Pitt). Un monólogo de su personaje, William Somerset, cargado de desilusión y cansancio acumulado, tras años presenciando la degradación social y los peores crímenes, estando en el ocaso de su jubilación.

La secuencia define la personalidad de ambos detectives, pues la réplica de Mills se centra en un vehemente idealismo, su negativa a rendirse y su puro compromiso personal.

El argumento de Seven nos pone en la piel de dos detectives, uno veterano a punto de retirarse y otro recién novato en el cuerpo, que deben colaborar por primera vez persiguiendo a un asesino que tiene una particular forma de perpetrar sus crímenes: cada muerte representa uno de los siete pecados capitales.

¿Dónde podemos ver la película?

Seven está disponible, bajo suscripción, en los catálogos de HBO Max, Filmin y Movistar Plus (ficción total).