Los psicólogos expertos coinciden: las 5 películas recomendadas «para fortalecer la inteligencia emocional»

El cine, además de ofrecer a los espectadores entretenimiento y diversión, puede ser una herramienta que nos puede ayudar a reconocer emociones, reflexionar sobre la vida y desarrollar empatía por los problemas de los demás. Por eso algunos psicológos recomiendan algunas de estas películas para fortalecer la inteligencia emocional, reconocer lo que nos está pasando y poder afrontar situaciones complicadas de la vida como el duelo, los conflictos familiares, la falta de comunicación o la ansiedad. Aunque está claro que ver estas películas no reemplaza la atención de un profesional, hay ciertas películas que nos pueden ayudar a pasar por estas situaciones. Entre todas las que se pueden recomendar hemos elegido: El peor vecino del mundo, El indomable Will Hunting, Casa en llamas, Bajo terapia y la cinta de animación de Disney Intensamente 2.

El peor vecino del mundo

Esta película se estrenó en nuestras salas de cine en 2022 y tuvo una buena acogida por parte de los espectadores y la crítica. Una cinta que se puede ver en la plataforma de streaming Netflix y que ha sido dirigida por Marc Forster a partir de un guion de David Magee. El actor Tom Hanks que borda el papel de Otto, un hombre solitario y malhumorado cuya vida cuya vida cambia cuando una nueva familia se instala en el vecindario.

Otto ha sufrido mucho por la muerte de su esposa y se ha convertido en un hombre que está enfadado habitualmente. Gracias a la relación que empieza a mantener con su vecina Marisol comienza a tener razones para vivir y seguir adelante. Una película en la que es una buena opción para reflexionar sobre la empatía, la soledad y la importancia de los vínculos humanos.

El indomable Will Hunting

Esta película estrenada en 1997 se puede ver también en Netflix y es una de las mejores ficciones de todos los tiempos. Esta cinta cuenta la historia de Will Hunting un joven bastante rebelde que tiene solo 20 años de edad y es un genio por su excelente memoria eidética. El problema es que prefiere trabajar en la limpieza y no explotar su talento.

Una película en la que se ve claramente como la inteligencia y el talento no sirven de nada si están bloqueadas por emociones como el miedo al abandono, los traumas del pasado y la incapacidad de ser vulnerable. Sus protagonistas nos enseñan que cargar con la culpa de traumas pasados nos paraliza y que aceptar lo que nos sucede para poder seguir adelante.

Casa en llamas

Esta película dramática se estrenó en las salas de cine en 2024 y se puede ver también en Netflix. Cuenta la historia de Montse, una mujer madura que está divorciada desde hace años, y ha decidido pasar un fin de semana con su familia en la costa.

Aunque al principio parece que van a pasar una jornada inolvidable, el ambiente se enrarece cada vez más cuando van surgiendo conflictos familiares antiguos y surgen reproches entre los miembros de la familia. acumulados amenazan con arruinar sus planes. Una película que invita a reflexionar sobre los conflictos familiares, los problemas de comunicación y las heridas que se van arrastrando durante años.

Bajo terapia

Esta comedia española se estrenó en las salas de cine en 2023 y que se puede ver en Netflix. Cuenta la historia de tres parejas que acuden a una extraña sesión de terapia en grupo en la que la psicóloga les ha dejado unos sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Poco a poco irán exponiendo sus ideas y discutiendo entre ellos y al final la situación se irá poco a poco complicando.

Una película sobre los problemas por los que pasan muchas parejas y la necesidad de mantener la comunicación para abordar estos conflictos en vez de ignorarlos.

Del revés 2

La última película que suelen recomendar los psicólogos y que se puede ver en la plataforma de streaming Disney+. Como en la primera entrega la película se sumerge en la mente de Riley, pero ahora es una adolescente que se enfrenta a nuevas emociones. Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco lo tenían todo bajo control, pero ahora surgen otras como la ansiedad, la envidia, la vergüenza y el aburrimiento.

Estos cambios ponen a prueba el equilibrio emocional de Riley que se enfrenta a ese deseo de encajar que puede influir en sus decisiones. Una película perfecta para los adolescentes, pero también para los padres que tienen que enfrentarse a los cambios de Riley.