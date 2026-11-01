Los psicólogos expertos coinciden: las 5 películas recomendadas «para fortalecer la inteligencia emocional»

El cine puede ser una herramienta que nos puede ayudar a reconocer emociones

Entre ellas se recomiendan 'El peor vecino del mundo' y 'El indomable Will Hunting'

La cinta de animación de Disney 'Del revés 2' también puede ser una buena opción

El peor vecino del mundo
Imagen 'El peor vecino del mundo' (Sony Pictures).
Carmen Fernández Etreros
  • Carmen Fernández Etreros
  • Carmen Fernández Etreros es licenciada Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad redactora de la sección de Series en Okdiario. Como periodista ha colaborado con numerosos medios de comunicación como el diario ABC, Informativos Telecinco o la Gaceta Complutense. Ha trabajado también en el sector editorial como redactora, correctora y editora. Autora de las novelas gráficas de la editorial Oberon 'Galdós, un escritor en Madrid' y 'Emilia, de la oscuridad a la luz'.

El cine, además de ofrecer a los espectadores entretenimiento y diversión, puede ser una herramienta que nos puede ayudar a reconocer emociones, reflexionar sobre la vida y desarrollar empatía por los problemas de los demás. Por eso algunos psicológos recomiendan algunas de estas películas para fortalecer la inteligencia emocional, reconocer lo que nos está pasando y poder afrontar situaciones complicadas de la vida como el duelo, los conflictos familiares, la falta de comunicación o la ansiedad. Aunque está claro que ver estas películas no reemplaza la atención de un profesional, hay ciertas películas que nos pueden ayudar a pasar por estas situaciones. Entre todas las que se pueden recomendar hemos elegido: El peor vecino del mundo, El indomable Will Hunting, Casa en llamas, Bajo terapia y la cinta de animación de Disney Intensamente 2.

El peor vecino del mundo
Imagen ‘El peor vecino del mundo’ (Sony Pictures).

El peor vecino del mundo

Esta película se estrenó en nuestras salas de cine en 2022 y tuvo una buena acogida por parte de los espectadores y la crítica. Una cinta que se puede ver en la plataforma de streaming Netflix y que ha sido dirigida por Marc Forster a partir de un guion de David Magee. El actor Tom Hanks que borda el papel de Otto, un hombre solitario y malhumorado cuya vida cuya vida cambia cuando una nueva familia se instala en el vecindario.

Otto ha sufrido mucho por la muerte de su esposa y se ha convertido en un hombre que está enfadado habitualmente. Gracias a la relación que empieza a mantener con su vecina Marisol comienza a tener razones para vivir y seguir adelante. Una película en la que es una buena opción para reflexionar sobre la empatía, la soledad y la importancia de los vínculos humanos.

El indomable Will Hunting
Imagen de la película ‘El indomable Will Hunting’ (Miramax).

El indomable Will Hunting

Esta película estrenada en 1997 se puede ver también en Netflix y es una de las mejores ficciones de todos los tiempos. Esta cinta cuenta la historia de Will Hunting un joven bastante rebelde que tiene solo 20 años de edad y es un genio por su excelente memoria eidética. El problema es que prefiere trabajar en la limpieza y no explotar su talento.

Una película en la que se ve claramente como la inteligencia y el talento no sirven de nada si están bloqueadas por emociones como el miedo al abandono, los traumas del pasado y la incapacidad de ser vulnerable. Sus protagonistas nos enseñan que cargar con la culpa de traumas pasados nos paraliza y que aceptar lo que nos sucede para poder seguir adelante.

Casa en llamas
Imagen de la película ‘Casa en llamas’ ( Sábado Películas, Playtime Movies, Atresmedia Cine, 3Cat, Eliofilm).

Casa en llamas

Esta película dramática se estrenó en las salas de cine en 2024 y se puede ver también en Netflix. Cuenta la historia de Montse, una mujer madura que está divorciada desde hace años, y ha decidido pasar un fin de semana con su familia en la costa.

Aunque al principio parece que van a pasar una jornada inolvidable, el ambiente se enrarece cada vez más cuando van surgiendo conflictos familiares antiguos y surgen reproches entre los miembros de la familia. acumulados amenazan con arruinar sus planes. Una película que invita a reflexionar sobre los conflictos familiares, los problemas de comunicación y las heridas que se van arrastrando durante años.

Bajo terapia
Imagen de la película ‘ajo terapia’ (Syldavia Cinema).

Bajo terapia

Esta comedia española se estrenó en las salas de cine en 2023 y que se puede ver en Netflix. Cuenta la historia de tres parejas que acuden a una extraña sesión de terapia en grupo en la que la psicóloga les ha dejado unos sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Poco a poco irán exponiendo sus ideas y discutiendo entre ellos y al final la situación se irá poco a poco complicando.

Una película sobre los problemas por los que pasan muchas parejas y la necesidad de mantener la comunicación para abordar estos conflictos en vez de ignorarlos.

Del revés 2
Imagen de la película de animación ‘Del revés 2’ (Disney+).

Del revés 2

La última película que suelen recomendar los psicólogos y que se puede ver en la plataforma de streaming Disney+. Como en la primera entrega la película se sumerge en la mente de Riley, pero ahora es una adolescente que se enfrenta a nuevas emociones. Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco lo tenían todo bajo control, pero ahora surgen otras como la ansiedad, la envidia, la vergüenza y el aburrimiento.

Estos cambios ponen a prueba el equilibrio emocional de Riley que se enfrenta a ese deseo de encajar que puede influir en sus decisiones. Una película perfecta para los adolescentes, pero también para los padres que tienen que enfrentarse a los cambios de Riley.

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