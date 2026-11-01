Rafa Zafra y la noche que sentó a Obama, Spielberg y Springsteen en la misma mesa: «Abrimos de madrugada para darles intimidad»

No todos los días se tiene la oportunidad de cocinar para algunas de las personalidades más influyentes del mundo. Barack Obama, Steven Spielberg, Bruce Springsteen, Mick Jagger o Barbra Streisand son sólo algunos de los nombres que han disfrutado de las creaciones culinarias de Rafa Zafra, uno de los chefs más reconocidos de la gastronomía española. Sin embargo, detrás de los fogones y de una trayectoria de más de tres décadas, el cocinero sevillano conserva la humildad de quien nunca imaginó llegar tan lejos. De hecho, uno de los platos que más disfruta a la hora de comer es la carne con tomate, una receta que nada tiene que ver con los lujos.

Desde sus comienzos y hasta conseguir dos estrellas Michelin con apenas 26 años, Zafra ha construido una carrera marcada por el esfuerzo, la pasión y su estrecha relación con grandes referentes como Ferran Adrià. Ahora, en una entrevista que ha concedido en exclusiva a COOL, ha compartido algunas de las anécdotas más sorprendentes que ha vivido junto a numerosas celebridades, como la noche que recibió a Obama, Spielberg y Springsteen en uno de sus restaurantes, concretamente en Amar Barcelona, ubicado en el interior del Hotel El Palace Barcelona.

«Obama nos puso nerviosos por el gran equipo de seguridad que le acompañaba. Y aunque he dado de comer a muchos famosos, lo cierto es que Obama me hizo especial ilusión. Porque es que encima no vino solo. Vino con Steven Spielberg y Bruce Springsteen. Era una mesa increíble. Pero claro, tuvimos que abrir más de madrugada para que estuvieran más intimidad. Fue muy bonito», recordaba.

Pero su experiencia con los famosos no termina ahí. Barbra Streisand probó uno de sus menús degustación y, aunque le reconoció que estaba todo muy bueno, le pidió expresamente que quería probar su paella. Así mismo, también ha confesado que el productor musical Pico Sagliocco le contó que en uno de sus conciertos en España, Mick Jagger le pidió ir a cenar «al sitio ese de los bikinis con caviar», uno de los platos más exitosos y conocidos de Rafa Zafra. No obstante, a pesar de todo esto, lo cierto es que el chef ha dejado más que claro que la única persona que consigue ponerle nervioso de verdad es su madre, que fue quien «le enseñó a amar la cocina de verdad».

«Siempre cuento que yo cocino con el corazón de una madre, pero con los conocimientos de un chef, porque Ferran Adrià fue el que me enseñó a entenderla. […] Pero mi madre me ha dado mucha educación, sacrificio y respeto. Y la verdad es que yo creo que estos son los ingredientes básicos, tanto en una familia como en un restaurante, para conseguir tus logros», señalaba.

«Soy una persona de una familia muy humilde»

A la hora de hablar de sus inicios, Rafa Zafra ha destacado que «nunca le han regalado nada» y que a lo largo de su trayectoria, «se ha sacrificado muchísimo». «He dejado de hacer muchas cosas para poder permitirme ahora, un poco más de mayor, cosas que antes no hacía. Como cenas de aniversarios de mis padres, bodas de amigos, cumpleaños de familia… Siempre he sacrificado cosas. Yo soy muy del Betis y, por ejemplo, nunca he podido ir a verlo», contaba.

A pesar de ello, Rafa explicaba que no recuerda que sus comienzos fueran una etapa difícil porque nunca había considerado la cocina como un trabajo. «Para mí no era un trabajo, era un estilo de vida. Y sigue siendo así. […] Yo el sacrificio que hacía era por los demás, porque a ver cómo le explicaba yo a mi madre que no podía ir a su aniversario o cómo le decía a un amigo que no podía ir a su boda», contaba. Además, desvelaba que cuando tenía vacaciones, trabajaba más que en su día a día. «Mi día a día es muy bonito, me pasan cosas maravillosas. Hablo con mil personas al día y todos me aportan cosas nuevas», decía.

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«Me gusta alimentar el ego del comensal»

Sobre su manera de trabajar, Rafa Zafra ha explicado que él no quiere ser ningún tipo de estrella y que antepone en todo momento al cliente. «Me gusta alimentar el ego del comensal. Y esto es lo que más me pone nervioso. Pero no para mal, sino como que me divierte darle al cliente lo que quiere. Pero porque también pienso mucho en mí cuando soy cliente. […] Y es que yo soy cocinero porque me encanta comer», señalaba. Para terminar, Rafa contaba que estaba dispuesto a hacer frente a nuevos proyectos. Aunque sin duda tiene claro que lo único que desea es que se estabilice todo lo que ha hecho hasta ahora para poder tener tiempo de disfrutarlas de una manera más relajada. Porque tiene claro que lo difícil de este mundo no es innovar, sino mantenerse y no convertirse en una moda pasajera.