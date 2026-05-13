Pepa Bueno se enfrenta a Henar Álvarez: «No estoy de acuerdo contigo»

Esta semana, en Al cielo con ella, Henar Álvarez ha recibido a una de las periodistas más reconocidas de TVE, Pepa Bueno, responsable del Telediario 2; a la actriz, compositora y cantante Leonor Watling, y al rey del salseo y copresentador de DCorazón, Javi Hoyos. Además, se sumó a la noche el colaborador Lamine Thior.

Pepa Bueno, conocido rostro de la cadena pública y presentadora de Telediario 2 ha sido la primera invitada de la noche. Nada más sentarse en el plató, tanto la invitada como la presentadora han reconocido que se conocen desde hace años. «Las dos trabajamos en el Hoy por hoy. Tú presentabas el primer tramo y yo estaba de guionista en el segundo. En una cena de Navidad me dijiste que tenía mucho talento», le ha recordado Henar a Bueno, a lo que esta ha contestado: «Es que tenías mucho talento, mucha cabeza y mucha gracia gamberra y eres buena gente».

«Cuando era joven, fui punki. Sí, tuve mis momentos. Pensaba que, en aquella época, me tocaba otra historia distinta a la de mis hermanos, a los que les gustaban los cantautores», ha dicho Bueno, además de aceptar que fue una «adolescente rebelde».

Totalmente de acuerdo con Pepa Bueno, las adolescentes rebeldes dan mujeres estupendas 💅🏻#AlCieloConElla ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/IdPQyEUcYM — La 1 (@La1_tve) May 12, 2026

«Los medios de comunicación hemos pasado una gran crisis. Durante mucho tiempo nos hemos dirigido a la gente desde un púlpito civil y hay que bajarse del púlpito y ver la realidad desde los ojos de las personas que ven un Telediario», ha reflexionado Pepa Bueno.

periodi ha admitido que, de joven, hizo sus «pinitos» en el teatro, pero que pronto lo dejó: «Dudé si dedicarme al periodismo o al teatro, pero luego, como siempre quise mandar, quería ser directora de teatro y no me admitieron en unas pruebas y enseguida tuve clarísimo que me quería dedicar al periodismo».

«Soy un poco viviosa de la actualidad»

«Me han dicho que lo que más rabia te va a dar de morirte es que no te vas a enterar de las noticias del día siguiente», le ha dicho la presentadora de Al cielo con ella, a lo que la invitada ha respondido: Fíjate que es así. Si esta revolución tecnológica tiene que pasar ya, que se den prisa para que yo la vea. Soy un. poco viciosa de la actualidad».

«A mí no me preocupan los jóvenes»

Cuando Hernar le ha reconocido que le preocupa que los jóvenes, en la actualidad, estén centrados en las redes y no se informen debidamente, Pepa Bueno le ha llevado la contraria: «Pues fíjate que no estoy de acuerdo contigo. A mí no me preocupan los jóvenes en exceso. Me preocupan más los maduritos y las madurotas analógicos a los que nos cuelan más una fake news que a los jóvenes, que es su ecosistema y saben distinguir. Ellos aprenderán y nos salvarán.