La película de época favorita de Disney+ que es perfecta para cuando no sabes qué ver

Aunque de alguna forma siempre le perseguirá su papel en la saga de Crepúsculo, nadie puede negarle a Robert Pattinson haber transformado su carrera de ídolo juvenil a estrella respetada de la interpretación. Un salto tremendamente complejo cuyo objetivo no es otro que el de desligar ese encasillamiento popular al que todavía permanecen vinculados por ejemplo, Daniel Radcliffe con la franquicia de Harry Potter o Mark Hamill a través del otrora rol de Luke Skywalker en Star Wars. Hoy, Pattinson es un intérprete camaleónico que participa en producciones diferentes, como The Batman las futuras, La odisea y Dune: Parte tres. Pero nuestra recomendación de esta semana es uno de esos proyectos con los que el actor británico comenzó a salir de la piel de Edward Cullen. Nos referimos al drama de época disponible en Disney Plus, Agua para elefantes.

Adaptando la novela homónima de Sara Gruen, Francis Lawrence dirigió en 2011 este melodrama romántico contextualizado en la época de la Gran Depresión. Desde su propia concepción, el filme apuntaba a ser un producto rentable. El atractivo de beber directamente de un libro superventas y el reclamo por ver a sus estrellas principales vaticinaba que la producción terminaría siendo por lo menos, rentable. Por ello, no sorprendieron sus 83 millones de dólares de recaudación en el box office mundial ni la aceptación popular de unos espectadores que por simpatía y puro entretenimiento, fueron bastante más clementes que el sector de la prensa especializada.

Desde luego, Lawrence no era ningún novato en la realización de historias con un fuerte diseño de producción comercial. Tras una fantástica carrera como director de videoclips, rodando para grupos y artistas de la talla de Destiny’s Child, Britney Spears o Justin Timberlake, Lawrence debutó en el celuloide con Constantine (2005) y Soy leyenda (2007). Después, Agua para elefantes se convirtió en la antesala de la gran franquicia de su filmografía, Los juegos del hambre.

Disney Plus tiene el drama perfecto con Robert Pattinson: ‘Agua para elefantes’

Ambientada en los años 30, Agua para elefantes sigue los pasos de Jacob Jankowski, un joven polaco que a punto de graduarse como veterinario, termina a la deriva tras una tragedia familiar. Casi como un vagabundo y escondido en un tren aleatorio, el conjunto de vagones resulta pertenecer al circo de los hermanos Benzini, donde termina siendo contratado para cuidar de los animales.

Allí, Jacob se enamora perdidamente de Marlene, una de las estrellas del espectáculo que es además, la mujer de August, el cruel y peligroso jefe del circo.

Aparte de la presencia de Pattinson, la trama configura su reparto en otras dos caras conocidas. Los ganadores del Oscar, Reese Witherspoon y Christoph Waltz, quienes encarnan respectivamente a Marlene y a August.

Disney Plus es la única plataforma en la que Agua para elefantes aparece disponible bajo suscripción.

Entretenimiento inocente y palomitero

Los espectadores no van a encontrar aquí, un título a la altura de grandes obras maestras del género como Memorias de África (1985) o Los puentes de Madison (1995). Sin embargo y dentro del amalgama de ofertas audiovisuales del catálogo de Disney, Agua para elefantes reluce como un entretenimiento inocente y palomitero. Pero sobre todo, como un valor seguro para todos aquellos que sólo busquen una historia dulce y confortable.