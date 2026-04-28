Pablo Motos a Macarena Gómez «¿Me puedes enseñar el agujero de tu cara?»

Este martes 28 de abril, Macarena Gómez ha sido la gran invitada a El Hormiguero de Antena 3. La actriz ha ido para hablar de una película, una comedia que toca una fibra sensible: los triángulos amorosos y ese «código de honor» de no tocar a los ex de tus amigos. El título es ¿Cómo hemos llegado a esto? y se estrenará en cines el jueves 30 de abril, debido a que el día 1 de mayo es festivo en toda España. La intérprete, una de las protagonistas más emblemáticas de La que se avecina (Telecinco), ha hablado con Pablo Motos de su carrera y de las relaciones de pareja.

Macarena descoloca a Pablo Motos

«Pablo, me he puesto un poco celosa. ¿Cuántas veces tienes que venir en este programa para aparecer en coche? He visto un coche ahí y pensaba que era para mí», ha dicho nada más llegar la actriz después de que Motos haya anunciado que había un coche para sortear entre la audiencia de El Hormiguero.

«Para entrar en coche, tienes que haber venido hasta 10 veces. Tú llevas 6, te quedan cuatro», ha respondido el presentador de Antena 3.

Luego, la actriz ha hablado de todos los animales que tiene y de cómo se dividen las tareas del hogar con su marido: «Yo no cocino nada. Para eso está él».

Macarena Gómez nos cuenta todos los detalles de ‘¿Cómo hemos llegado a esto?’, la nueva película que protagoniza y que llega a los cines el 30 de abril #MacarenaEH pic.twitter.com/D8vzE2OPqC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 28, 2026

Macarena habla de su pareja: «Le admiro muchísimo»

¿Crees que una persona puede elegir de quién se enamora? le ha preguntado Motos sobre el tema de su nueva película (una chica que se enamora del ex de su mejor amiga). Macarena Gómez ha declarado: «Yo creo en el amor, pero también puedes intentar elegir de quién te enamoras (…) Yo me enamoré de mi marido (Akdo Comas) y fue un flechazo a primera vista».

«Yo tengo la suerte de que a mi pareja le admiro muchísimo. Es una persona muy creativa. Le conocí rodando una película en Argentina. Me sorprende su creatividad. Dependo mucho de él para muchas cosas. Si vengo a una entrevista contigo, le pregunto. También me pasa con la ropa».

La actriz, entre otras cosas, ha confesado que padece de misofonía.

-trastorno neurofisiológico donde sonidos cotidianos específicos (masticar, respirar, teclear) provocan reacciones intensas de ira, ansiedad o irritación-. «Hay muchos ruidos que me molestan», ha confesado Gómez.

La flexibilidad de Macarena Gómez.

Pablo Motos le ha recordado a su invitada su época como bailarina, mostrando una foto de ella de pequeña haciendo un paso de ballet. «Yo siempre he sido muy flexible», ha confesado la actriz y, para demostrarlo, se ha subido a la mesa y ha abierto las piernas completamente.

Macarena García demuestra su flexibilidad haciendo un spagat en directo #MacarenaEH pic.twitter.com/y6aHphA76r — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 28, 2026

El «agujero» de Macarena Gómez

Ha habido un momento sorprendente durante la entrevista, aquel en el que Pablo Motos le ha preguntado a Macarena Gómez: «¿Me puedes enseñar el agujero de tu cara?». Ella ha respondido: «Vamos a ver, a mí me pasa que muchas veces, cuando me están maquillando, están mucho rato dándole a esta parte y yo les digo que no es una mancha, que es un agujero», ha dicho la actriz señalándose una zona de la mejilla.

La cámara se ha acercado a la cara de la actriz y ella lo ha mostrado en directo (que parecía una pequeña mancha) que, al estirar la piel, se convertía en una diminuta protuberancia. Pablo Motos le ha explicado por qué sucede esto: Eso es la mandíbula, que en la parte de abajo tiene dos piquitos y en la articulación de abajo, lo que te sale es uno de los piquitos. Es el borde del piquito de abajo de la mandíbula. Como eres muy elástica, no pasa nada, pero si no lo tuvieras tan elástico, te podía pasar que al abrir la boca, de repente no la podrías cerrar.