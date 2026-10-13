La opinión del presentador Pedro Ruiz (79 años) sobre ‘La bola negra’: «Es como si los Javis hubiesen rodado 50 cortos de 2 minutos, intentando superar con el siguiente al anterior»

Desde que se estrenó el pasado 25 de septiembre la película La bola negra dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, las redes sociales se han llenado de comentarios de los espectadores. Uno de ellos ha sido el presentador Pedro Ruiz que desde una de sus redes sociales ha explicado lo que le ha parecido la película La bola negra después de verla en el cine. El conocido comunicador lo primero que ha querido aclarar es el punto de vista desde el que iba a hacer su comentario: «Me gustó, pero no voy a hablar como un crítico. Voy a hablar sencillamente como un aficionado al cine». Ruiz ha dejado claro desde los primeros segundos del vídeo su impresión sobre esta cinta que ya ha sido por la Academia para representar a España en la 99ª edición de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional: «Es una película de autor, con una factura espectacular con mayúsculas». Además añadió: «No es una película más. Es una películaza».

Uno de los puntos fuertes de la película La bola negra según Pedro Ruiz es su construcción: «Es como si los Javis hubieran rodado 50 cortos de dos minutos, por decir algo, intentando superar con el siguiente al anterior». El comunicador ha explicado que desde esa perspectiva, el resultado es «intachable» y cuenta con una factura «espectacular». También el comunicador Pedro Ruiz ha elogiado el reparto de esta película: «Los actores están espléndidos, todos ellos». Esto lo ha afirmado antes de mencionar a Glenn Close y Penélope Cruz junto a los protagonistas.

El triunfo de la película La bola negra en las salas de cine

La película La bola negra ya ha superado los 23 millones de euros en la taquilla española, 23.525.643 euros, según los datos provisionales aportados por la auditora Rentrak, con lo que se ha convertido en un fenómeno histórico después de tres semanas en las salas de cine de nuestro país. Con estas cifras esta cinta se ha posicionado en el octavo lugar del listado de películas españolas más taquilleras de la historia.

Gracias a estas cifras, la cinta La bola negra ya ha adelantado en este listado a las películas más taquilleras Ágora de Alejandro Amenábar, Torrente 2: misión en Marbella de Santiago Segura y La gran aventura de Mortadelo y Filemón de Javier Fesser.

Por ahora, las películas las películas más taquilleras en la historia del cine español son Ocho apellidos vascos con 56,1 millones de euros de Emilio Martínez-Lázaro, Lo imposible con 44,2 millones de Juan Antonio Bayona y Ocho apellidos catalanes con 36,1 millones de Emilio Martínez-Lázaro. Tras estas cintas están Torrente, Presidente de Santiago Segura 28,5 millones de euros, ​Los otros de Alejandro Amenábar de 27,2 millones de euros, ​El orfanato de Juan Antonio Bayona de de 25 millones de euros y ​Un monstruo viene a verme de Juan Antonio Bayona de 26,5 millones de euros.

La carrera de La bola negra hacia el Oscar

Como hemos explicado la película La bola negra ha sido elegida por la Academia de Cine como representante española en la 99ª edición de los premios Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Desde ese momento esta cinta ha emprendido el camino para poder optar a uno de varios premios Óscar y estaremos atentos a lo que ocurrirá en el futuro.

La película La bola negra es una producción original de Movistar Plus+ en coproducción con Suma Content, El Deseo, Le Pacte y Atresmedia Cine y, aunque su paso comercial por las salas de cine españolas ha sido gracias a la distribuidora Elastica Films, la película se estrenará en exclusiva en España en la plataforma de Movistar Plus+. Sin embargo, en el mercado internacional esta producción cuenta con acuerdos de distribución específicos y Estados Unidos llegará a Netflix tras su ventana de exhibición en cines en dicho país.

De hecho, se espera que esta producción siga el camino de la producción coreana Parásitos en 2020 y pueda lograr más de 10 nominaciones, incluidas las de Mejor Película, Dirección y Guion Adaptado. La cinta Parásitos al final obtuvo cuatro estatuillas. La película llega avalada por el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes a Javier Calvo y Javier Ambrosi, el premio del Público en el Festival de Toronto (TIFF 2026), el premio del Público Ciudad de San Sebastián 2026 y el premio del Público en el Festival de Cine de Sídney 2026.

Las fechas más relevantes van a ser el anuncio de la shortlist de la Academia de Hollywood que tendrá lugar al final de este año, el anuncio oficial de las nominaciones al Óscar el 21 de febrero de 2027 y la celebración de la gala de los premios Óscar el 14 de marzo del próximo año.