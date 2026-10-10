Es oficial: ‘The Walking Dead’ cambiará oficialmente de personajes principales en 2027

La primera temporada de la serie de televisión The Walking Dead se estrenó el 31 de octubre de 2010 en el canal AMC en Estados Unidos y sus 6 episodios impresionaron a los espectadores. Contaba la historia de un oficial de policía que despierta de un coma en un mundo destruido por un apocalipsis zombi y debe liderar a un grupo de supervivientes. Tras esta primera temporada se estrenaron diez más y esta serie cuenta en la actualidad con un total de 11 temporadas y 177 episodios que se emitieron originalmente entre 2010 y 2022. Además, su complejo universo se expandió a partir de esta fecha con spin-off como las series Fear the Walking Dead, que ya cuenta con 8 temporadas, The Walking Dead: World Beyond, Tales of the Walking Dead y The Walking Dead: Dead City.

La última extensión de este universo ha sido la serie The Walking Dead: Daryl Dixon que está ambientada en Europa de la que se han estrenado tres temporadas que se pueden ver en la plataforma de streaming Prime Video. La cuarta entrega ya se ha rodado en España en localizaciones de lugares como Bilbao y su estreno está confirmado para 2027, pero todavía no se conoce la fecha concreta. Aunque parece ser que se espera una larga vida para la franquicia, su forma de producir las temporadas y los episodios está cambiando.

Los cambios en el futuro del universo The Walking Dead

En los últimos años el universo de The Walking Dead se ha expandido, pero sus responsables se han centrado en producir menos episodios y contar historias más concisas y centradas en los personajes. El director de contenido del universo de The Walking Dead de AMC, Scott M. Gimple, ha confirmado, según explica Vandal, que el lanzamiento de sus producciones será más pausado gradual en el futuro.

Además, se ha intentado resaltar la participación de actores como Rick Grimes y Michonne protagonistas de The Walking Dead: The Ones Who Live, Daryl Dixon y Carol Peletiery conocidos por The Walking Dead: Daryl Dixon y Maggie Rhee y Negan por The Walking Dead: Dead City.

Para los seguidores de la saga, lo más preocupante es que después del estreno en 2027 de la cuarta temporada de la serie The Walking Dead: Daryl Dixon, no parece que haya ningún proyecto más a futuro para la saga. Aunque se habló de que habría una segunda temporada de Tales of the Walking Dead, por ahora no hay ninguna noticia sobre esto proyecta y, para muchos, esto apunta a una cancelación silenciosa de AMC.

Tanto Scott M. Gimple como el presidente de AMC Studios, Dan McDermott, han afirmado en sus declaraciones que habrá más temporadas de The Walking Dead, ya que la franquicia tiene futuro en AMC, pero sus seguidores no tienen claro lo que significan estas palabras. Incluso Gimple ha comentado que le gustaría hacer un crossover de reencuentro en el que aparecerían Rick Grimes y Michonne con Daryl Dixon y Carol Peletiery y Maggie Rhee y Negan.

A lo mejor tendremos que esperar a la San Diego Comic-Con, que tendrá lugar del 22 al 25 de julio de 2027, a que AMC revele el futuro de una de sus sagas más importantes. Tras 17 años consecutivos de estrenos del universo The Walking Dead, sus seguidores están realmente preocupados por este silencio.

La cuarta temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon

Esta serie del universo The Walking Dead se ha convertido en todo un éxito de audiencia en la plataforma de streaming Prime Video. Protagonizada de nuevo por los actores Norman Reedus y Melissa McBride, la cuarta temporada será la última y pondrá el punto final al viaje de Daryl y Carol, los cuales están decididos a regresar a encontrar el camino de vuelta a casa.

Entre las novedades de esta última temporada está la incorporación al reparto principal del actor Jimmy Smits que interpreta al capitán Alejandro Perkins, un exoficial de la Marina estadounidense y médico. También esta cuarta temporada está la despedida temporal de Reedus después de más de una década en la saga.

La última temporada contará con ocho episodios, por lo que será la más larga del spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon. También se ha confirmado que esta última entrega recuperará la esencia de los ‘walking dead’ los más agresivos, rápidos y peligrosos, tal y como eran en las primeras temporadas de la franquicia principal y que se tendrán que enfrentar a elementos hostiles en las localidades por las que vayan pasando.

En el teaser de la cuarta temporada que os colgamos a continuación se puede ver a Daryl, papel interpretado por Norman Reedus, en una unidad de cuidados intensivos. Una trágica escena que anticipa que el comienzo de esta última temporada va a resultar bastante complicado para su protagonista.