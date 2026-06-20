Lolita a Jesulín de Ubrique tras cantar en inglés en ‘Tu cara me suena’: «¿Te puedo contratar para el cumpleaños de mi nieto?»

Ya estamos en la décima gala de Tu cara me suena y la competición ha entrado en una fase en la que cada actuación cuenta. El nivel ha subido considerablemente desde la primera emisión y los concursantes han demostrado una evolución más que evidente. Una vez más, JKbello volvió a coronarse como el gran vencedor de la noche, aunque decidió ceder su premio a Leonor Lavado en uno de los gestos más comentados de la gala. Sin embargo, más allá de las puntuaciones, hubo otro protagonista que volvió a conquistar al público a su manera: Jesulín de Ubrique.

El ex torero se ha convertido en uno de los concursantes más imprevisibles de esta edición. Aunque ha tenido imitaciones especialmente complicadas y algunas actuaciones que le han sacado de su zona de confort, Jesulín ha encontrado una fórmula que funciona: sentido del humor, naturalidad y cero sentido de la vergüenza.

En esta ocasión, el marido de María José Campanario se enfrentó a un reto inédito para él. El pulsador le llevó hasta la canción Follow the Leader, del grupo S.B.S., obligándole a cantar en inglés por primera vez en el concurso. Lejos de mostrar nervios, el gaditano salió al escenario dispuesto a convertir el plató en una auténtica fiesta.

No habían pasado ni diez segundos desde el comienzo de la actuación cuando ya estaba animando al público a bailar con él. Saltos, coreografía, energía y mucho sentido del espectáculo marcaron una actuación que, aunque no aspiraba a la perfección vocal, sí consiguió uno de los objetivos más importantes del formato: entretener.

La actuación provocó las risas y los aplausos del público, que respondió desde el primer momento al carácter desenfadado del concursante. Y, como era de esperar, las valoraciones del jurado tampoco tardaron en llegar. Una de las más comentadas fue la de Lolita, que quiso destacar precisamente el esfuerzo realizado por Jesulín con el idioma. «El inglés lo he entendido perfectamente. Pero ¿yo te puedo contratar para el cumpleaños de mi nieto?», le preguntó entre risas. La artista remató después su valoración con otra frase que resumía el sentir general de la noche. «Me ha parecido muy divertido».

Mientras escuchaba los comentarios del jurado, Jesulín intentaba recuperar el aliento tras una de las actuaciones más movidas que ha realizado hasta ahora en el concurso. Porque si algo ha demostrado el padre de Juls Janeiro durante estas semanas es que quizá no sea el concursante más técnico de la edición, pero sí uno de los que mejor ha entendido el espíritu de Tu cara me suena.