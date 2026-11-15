Judi Dench desvela cómo Vin Diesel logró ficharla para su famosa saga de ciencia ficción con un ramo de flores: «No puedes decir no a un hombre así»

Si te gusta la ciencia ficción no te puedes perder la la saga Las crónicas de Riddick que está compuesta por tres películas dirigidas por David Twohy: Pitch Black (2000), Las crónicas de Riddick (2004) y Riddick (2013). Una original saga protagonizada por el actor Vin Diesel, al que todos conocemos por su papel en películas de acción como Fast & Furious, y en la que interpreta a un peligroso convicto fugitivo que es el último superviviente de la raza furiana. La segunda entrega de la saga Las crónicas de Riddick contó con varias estrellas de Hollywood en la película como Karl Urban, Alexa Davalos, Thandie Newton, Colm Feore, Judi Dench y Keith David. Aunque a todos los espectadores les sorprendió encontrar en el reparto a la conocida actriz Judi Dench, para ella fue una buena experiencia. Y seguro que os estáis preguntando cómo convenció Vin Diesel a Judi Dench para que se sumase al reparto de esta película de ciencia ficción.

Hay que tener en cuenta que la conocida actriz británica logró sus primeros reconocimientos interpretando personajes clásicos como Ofelia en Hamlet, Julieta en la conocida tragedia de Shakespeare y Lady Macbeth en Macbeth. La actriz ha sorprendido con interpretaciones tan impresionantes como los que ha realizado en películas tan conocidas como Shakespeare enamorado, Diario de un escándalo, Su majestad Mrs. Brown, Iris, Belfast o Una habitación con vistas. Durante su carrera ha obtenido más de 50 premios entre los que destacan un Óscar a Mejor actriz de reparto por Shakespeare enamorado y 10 premios Bafta.

¿Cómo consiguió Vin Diesel convencer a la actriz?

La actriz Judi Dench ha publicado recientemente su libro de memorias Is It Too Late to Make a Run for It? y en sus páginas explica varios episodios de su vida que poca gente conocía. Entre ellos destaca ese momento en el que el actor Vin Diesel la convenció para que se uniese al reparto de la película de ciencia ficción con un ramo de flores del tamaño de un kayak que le mandó antes de reunirse con ella.

Judi Dench comenta en este libro que se quedó impresionada por el gesto del actor y no pudo negarse: «Vino a verme al Haymarket Theatre para preguntarme si querría participar en Las crónicas de Riddick. Antes de llegar, me envió un ramo de flores enorme. No pudieron subirlo por las escaleras hasta mi camerino, así que tuvieron que dejarlo en la puerta de artistas. Tenía fácilmente la longitud de un kayak. Y el mismo ancho». Según ha confesado con un toque de humor la actriz en su libro de memorias: «No se le puede decir que no a un hombre así, ¿verdad? Soy muy fácil de convencer. Me enamoro con demasiada facilidad».

La película de ciencia ficción Las crónicas de Riddick es una oportunidad para ver a la actriz Judi Dench en una faceta muy diferente de su carrera cinematográfica y se puede ver en las plataformas de streaming Prime Video, SkyShowtime y Movistar Plus+.

Otro regalo que convenció a la actriz

En sus memorias también cuenta que esta anécdota se volvió a repetir cuando el actor Kenneth Branagh la convenció para que apareciera en la película Asesinato en el Orient Express. En este caso el actor británico recurrió a un detalle muy especial: «Kenneth Branagh me regaló el pañuelo bordado más maravilloso cuando me pidió que participara en Asesinato en el Orient Express, con las iniciales del personaje bordadas en él».

La actriz reconoce que se sintió impresionada por el cuidado detalle del actor: «Seguro que sabía que eso me haría decir que sí; es muy astuto. Pero es que yo haría cualquier cosa por Ken. Si me dijera: ‘¿Quieres hacer de alfombra en el suelo en ‘Tres hermanas’?’, yo le respondería: ‘¿Cuándo empiezo?’. Luego, claro, poco a poco, fui descubriendo quién más formaba parte del reparto de ‘Asesinato en el Orient Express’: Olivia Colman, Penélope Cruz, Johnny Depp, Derek Jacobi… ¿Cómo iba a resistirme?». Por lo tanto, aunque el detalle es lo que cautivó la atención de la actriz Judi Dench el impresionante reparto está claro que terminó por convencerla.

La película de misterio y suspense Asesinato en el Orient Express se estrenó en 2017. Una interesante cinta dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh que está basada en la novela homónima de Agatha Christie y la actriz Judi Dench interpreta a la excéntrica aristócrata rusa princesa Natalia Dragomiroff. Una película que si todavía no habéis visto, la podéis encontrar en plataformas de streaming como Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+.