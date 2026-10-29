Eurovisión da una prórroga a España para decidir su participación en 2027: ¿volverá al festival?

El pasado mes de septiembre, el presidente de RTVE, José Pablo López, planteó la posibilidad de que España tampoco participara en la próxima edición de Eurovisión. Lo hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Control Parlamentario de RTVE en el Senado, donde manifestó su intención de mantener la ausencia de nuestro país en el certamen musical. Desde entonces, la decisión permanecía en el aire, ya que la propuesta mencionada debía someterse a votación y, únicamente, en caso de recibir el respaldo necesario, se confirmaría de manera definitiva que España volvería a quedarse fuera del festival.

Sin embargo, este jueves 29 de octubre, se ha producido un giro inesperado. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado la concesión de una prórroga especial a España y Eslovenia, otorgándoles más tiempo para reflexionar sobre su futuro en el concurso y comunicar su decisión definitiva. De esta manera, ambos países tendrán hasta diciembre para valorar si mantienen su postura inicial o, por el contrario, reconsideran su participación. Pero desde COOL queremos conocer qué opinan nuestros lectores sobre la incógnita del momento. ¿Aprovechará España esta segunda oportunidad para replantearse su regreso a Eurovisión o preferirá mantenerse al margen del festival por segundo año consecutivo? ¡Participa en nuestra encuesta!