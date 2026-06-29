Divertida broma de Esperansa Grasia a Pablo Motos: «Igual le ha fallado alguien a este cabrón y me ha llamado»

El Hormiguero ha comenzado su semana final antes del parón veraniego con la visita de Esperansa Grasia. El programa ha aprovechado la ocasión para que el público conozca más a fondo a una de sus colaboradoras, considerada una de las creadoras de contenido digital más originales y desternillantes del panorama nacional. Su humor surrealista y su estilo tan especial le han servido para tener una legión de seguidores en redes sociales, y su incorporación al equipo del espacio presentado por Pablo Motos ha sido una de las apuestas más comentadas de la temporada.

Aunque su fama comenzó en TikTok e Instagram, fue su paso por Tu cara me suena lo que le hizo saltar a la fama entre el gran público, llegando a colarse en la final del programa de imitadores (gracias a Bertín Osborne) y quedando en segunda posición, por detrás de Melani García. Y, por si hay dudas, nada tiene que ver con la astróloga Esperanza Gracia, de la que copia el nombre por una imitación que hizo de su horóscopo semanal en Telecinco. Su nombre real es Gemma Palacio Fernández, aunque nadie la conoce así.

El divertido zasca de Esperansa Grasia a Pablo Motos

Nada más sentarse como invitada en El Hormiguero, Pablo Motos le ha dicho a su colaboradora habitual: «Me llama mucho la atención cómo nos hemos conocido y, de repente, con el lío del programa no da tiempo a hablar contigo. Así que dije: La traigo un día y hablamos».

Con humor, Esperansa Grasia le ha dicho a Motos: «Yo me dije: Igual le ha fallado alguien a este cabrón y me ha llamado».

Los inicios de Esperansa Grasia

Pablo Motos ha mostrado el primer vídeo de humor que su invitada había colgado en TikTok con 21 años mientras trabajaba de cajera en un supermercado, ya que, según ha comentado la cómica, la situación económica en su casa no era buena: «Lo grabé, lo edité, lo subí, y al salir tenía un millón de visitas».

Esperansa Grasia ha aclarado que antes TikToK pagaba por visitas: «Hice cálculos y me salían 17.000 euros, pero… fueron 74 céntimos».

Sobre su popularidad, la invitada ha contado una anécdota: «Ayer estaba en una cafetería y una señora se me postra en la mesa y me dice: El monstruo que sale en la tele, no eres tú».

Motos le ha preguntado sobre cómo ha cambiado su fama tras salir en El Hormiguero y ella ha confesado que: «No me había pasado tanto que me reconocieran gente de todas las edades. Eso sí me ha impactado».