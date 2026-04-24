El director de una ONG reconoce que sellan informes de vulnerabilidad a inmigrantes sin «comprobar nada»

La regularización masiva de Pedro Sánchez sigue siendo un caos y una fuente inagotable de polémicas. En boca de todos ha analizado este viernes 24 de abril la situación de miles de inmigrantes que intentan contrarreloj conseguir toda la documentación para optar a conseguir la nacionalidad española. Unas largas colas que parecen estar siendo agilizadas por ciertas ONG concertadas por el Estado para agilizar el proceso. El problema es que, según el director de una de estas organizaciones, «no se les pide que comprueben nada» en cuanto al documento obligatorio que atestigüe «vulnerabilidad», algo que ha llamado mucho la atención en la mesa de debate del programa de Cuatro.

En boca de todos ha mostrado este viernes escenas de colas interminables para conseguir la documentación necesaria para entrar en el proceso de regularización. En ellas hemos podido ver tensión, aglomeraciones e incluso peleas.

Certificado de vulnerabilidad

Recordemos que todos los inmigrantes ilegales que quieran optar a la regulación han de tener un certificado de vulnerabilidad sellado, algo de lo que se están encargando algunas ONG con el fin de agilizar el proceso. El problema es que no se hace comprobación alguna de si el inmigrante está en una situación de vulnerabilidad o no.

Ante el testimonio de personas inmigrantes sobre la facilidad para conseguir su certificado de vulnerabilidad en las organizaciones autorizadas por el Estado, José María Fernández, reportero de En boca de todos, ha mostrado los detalles de dichos certificados.

🔴 EL VÍDEO PARA RADICALIZARTE HOY Un director de una ONG reconoce que sellan informes de vulnerabilidad a inmigrantes ilegales sin verificar nadapic.twitter.com/y4rVZudOJY — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) April 24, 2026

«¿Se regalan estos certificados?»

«Antes pensábamos que este informe lo daban funcionarios, pero no, lo dan también ONG como esta», ha dicho el reportero frente a la ONG Aculco donde había una larga fila de personas esperando en la entrada.

El reportero ha entrado en las oficinas de la organización para hablar con Álvaro, presidente de la ONG, a quien José María Fernández le ha preguntado directamente si «están regalando los informes de vulnerabilidad» a los inmigrantes.

El director de Aculco ha respondido: “No, para nada, no se está regalando nada… Pedimos el pasaporte y que venga la persona presencialmente. Los trabajadores sociales y los psicólogos estamos entrevistando a cada persona, lo que hacemos es recoger en este formato las posibles causas de vulnerabilidad…»

El reportero ha insistido: «¿Cómo demostráis que la persona está en situación de pobreza o abuso, por ejemplo?» Álvaro ha contestado: «Las ONG de apoyo, lo que hacemos es recoger algún elemento que denote que la persona es vulnerable y lo que entendemos es que esto es un certificado anexo al expediente de regularización… No nos están pidiendo que comprobemos, este documento es un anexo… »

Nacho Abad: «Puede llegar ahí un señor y contar una milonga»

«¿Para qué sirve un papel vuestro?», ha preguntado Nacho Abad desde el plató de En boca de todos, a lo que el director de la ONG ha dicho: «Lo que el Ministerio nos ha dicho es que este papel vaya anexo a su expediente de regularización: «Entendemos que la primera vulnerabilidad de una persona es estar de manera regular en España».

«Entonces, ahí llega un señor y le cuenta cualquier tipo de milonga y usted decide si le cree o no le cree», ha apostillado Abad.