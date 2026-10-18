Dicen que es la mejor película de acción de la historia del cine: dura 2 horas y ya se puede ver en Prime Video

Las plataformas de streaming se están dando una segunda vida a películas que son joyas del cine y ya no se pueden encontrar fácilmente. Esto es lo que ocurría hasta ahora con la película de acción y aventura Mad Max: Furia en la carretera que ya está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Prime Video. Esta cinta se estrenó en 2015 en las salas de cines y tuvo buenos comentarios de la crítica y los comentarios. Además, en la 88º edición de los Premios Óscar que tuvo lugar en 2016 recibió diez nominaciones y al final logró seis galardones entre los que estaban los de mejor montaje y maquillaje y peluquería. La película Mad Max: Furia en la carretera fue dirigida por George Miller, el cual también participó en el guion junto a Brendan McCarthy y Nico Lathouris. Esta cinta recupera el espíritu de Mad Max y cuenta la historia de Max Rockatansky, un expolicía atormentado por su pasado trágico, que viaja solo páramo postapocalíptico para sobrevivir.

La película de acción Mad Max: Furia en la carretera tiene una duración de 120 minutos de duración y es una buena opción para los que están buscando una cinta intensa de acción y aventuras ambientada en un universo postapocalíptico. Esta cinta ya sorprendió a los espectadores que la vieron en las salas de cine cuando se estrenó en 2015 por sus increíbles persecuciones a toda velocidad por ese páramo, las explosiones y ese intenso ritmo que te deja pegado a la pantalla desde el primer minuto. Además, esta película está protagonizada por los actores Tom Hardy y Charlize Theron, los cuales siempre serán recordados por su inolvidable interpretación.

¿Qué pasa en la película Mad Max: Furia en la carretera?

La historia está ambientada en un futuro desolador, en el que la escasez de agua y el combustible han convertido la vida de los humanos en una carrera constante por sobrevivir. Su protagonista es Max Rockatansky, un hombre solitario que está superando el trauma de las tragedias que ha tenido que soportar en el pasado y que solo lucha por sobrevivir.

Max se encuentra conduciendo por un páramo cuando se cruza con el de Imperator Furiosa, una guerrera que decide rebelarse contra Immortan Joe, el tiránico líder de una comunidad que controla el agua y mantiene sometida a la población. Max acabará prisionero como «bolsa de sangre» humana, mientras que Imperator Furiosa liderará una compleja huida a bordo del War Rig, un gigantesco camión blindado. Su misión secreta es rescatar y dar libertad a las «Cinco Esposas», un grupo de mujeres jóvenes que el dictador mantiene cautivas para asegurar su descendencia.

Cuando Immortan Joe descubre su traición, decide movilizar su ejército de chicos de la guerra, los War Boys, y se alía con las bandas vecinas para comenzar una persecución implacable contra ellos por el inhóspito desierto.

El reparto de esta película de acción y persecuciones

Los protagonistas de esta cinta de acción y supervivencia, como ya hemos señalado, son los actores Tom Hardy y Charlize Theron, que interpretan los papeles del expolicía Max Rockatansky y la guerrera Imperator Furiosa. También tienen un papel de peso en esta película los actores Nicholas Hoult que da vida al joven e impulsivo chico de la guerra Nux y Hugh Keays-Byrne al despiadado dictador Immortan Joe.

También en el reparto de la cinta de acción Mad Max: Furia en la carretera están las actrices que interpretan a las cinco esposas: Rosie Huntington-Whiteley como La Espléndida Angharad, Riley Keough como Capaz, Zoë Kravitz como Toast, Abbey Lee como la excéntrica The Dag y Courtney Eaton como Frágil. También entre los aliados y enemigos están los actores Josh Helman como Slit, otro chico de la guerra, Nathan Jones como Rictus Erectus y Angus Sampson como The Organic Mechanic.

En suma, la película Mad Max: Furia en la carretera es una buena opción para los que están buscando una trepidante cinta de acción ambientada en un mundo postapocalíptico en la que tiene lugar un gran número de persecuciones y explosiones. Una increíble cinta que sorprende por su ritmo ágil y por la cantidad de personajes y vehículos que aparecen en pantalla.

Uno de los aspectos más valorados de esta película es la combinación de efectos especiales y acción y, así como la cantidad de vehículos y especialistas que se necesitaron para el rodaje. Mad Max: Furia en la carretera es una película perfecta para los que os encanta la acción, las persecuciones y la aventura y mi recomendación es que no os la podéis perder ahora que tenéis la oportunidad de verla en la plataforma de streaming Prime Video.