A veces resulta complicado encontrar las películas perfectas dentro de la vorágine de novedades que trae cada mes el streaming. Por eso, iniciado ya noviembre, hemos seleccionado los cinco largometrajes más relevantes que llegarán a Netflix, Prime Video y Movistar Plus en las próximas semanas. Así que, sin más espera y con papel y lápiz en la mano, no olvides apuntar los siguientes títulos en tu calendario fílmico:

Los 5 estrenos del streaming que marcan la agenda de las plataformas en noviembre: Netflix, Prime Video y Movistar Plus

Netflix

1. ‘Un amor posible’

Lee Chang-dong (Burning) nos trae uno de esos dramas románticos que ha estado presente en los principales festivales de cine en la presente temporada de galardones, llegando a ganar el Gran Premio del Jurado en el pasado Festival de Venecia. Este filme japonés nos pone en la piel de un trabajador recién despedido y su mujer, quienes se cruzan con una realizadora de documentales y su pareja, chocando ambos mundos y provocando una profunda alteración en unas rutinas que, aparentemente, eran estables.

Fecha de estreno: 6 de noviembre

Prime Video

2. ‘Madden’

Tras el sonoro fracaso comercial de Ámsterdam, David O. Russell estrena directamente en Prime Video su último trabajo. El biopic deportivo de John Madden, un icónico entrenador de la NFL que pasó a convertirse en un gran comentarista del fútbol americano y en el principal valedor del innovador videojuego homónimo.

Fecha de estreno: 18 de noviembre

Movistar Plus

3. ‘Hombres de acero’

Drama carcelario en el que las actuaciones de Tom Blyth y David Jonsson son los principales atractivos del debut cinematográfico de Cal McMau. Un drama carcelario que nos pone en la piel de un preso a punto de conseguir la libertad condicional, de cuyo éxito depende ahora la llegada de un nuevo compañero llamado Dee.

Fecha de estreno: 12 de noviembre

4. ‘Todo lo que fuimos’

Filme palestino ambientado durante las protestas de Cisjordania, donde un adolescente se ve implicado en un conflicto que termina sacudiendo la vida de toda su familia. Conmocionada, su madre narra la historia familiar de tres generaciones durante 70 años, a través de las tensiones políticas y emocionales que les condujeron a tan fatídico momento.

Fecha de estreno: 16 de noviembre

5. ‘El amor que permanece’

Anna y Magnus, recién separados, se reúnen con sus tres hijos en la aldea rural donde viven con la madre. Asistimos al paso de las cuatro estaciones en esa relación que se desintegra, escenas de un (ex)matrimonio que se afanan en capturar momentos cotidianos.