Zé García, diseñador de la gira de Aitana, desvela el secreto de sus ‘looks’: «Hemos hecho cuatro, aunque hayáis visto solo tres»

Aitana ya se encuentra por Latinoamérica. La cantante catalana está en el ecuador de su gira Cuarto Azul World Tour. Un espectáculo que recorre el que hasta día de hoy ha roto récords, superando los 890 millones de reproducciones acumuladas y logrando la certificación de Doble Disco de Platino. Por no hablar de que su canción Superestrella se ha convertido en el himno simbólico de la victoria del mundial. Con todo esto, es fácil pensar que esta gira se está convirtiendo en una de las más significativas de la artista. Porque encima del escenario, la cantante está cumpliendo sueños, montando performances inigualables y dejando grandes momentos para sus fans.

Recordemos que esta gira viene tras un momento de parón por los atrasos y las cancelaciones de los conciertos del Santiago Bernabéu. Lejos de achantarse, la catalana preparó uno de los mejores shows que había montado hasta el momento, con una preparación digna de grandes deportistas y una puesta en escena inigualable. Quienes la han acompañado en este proceso, además de su equipo y bailarines, han sido los diseñadores que han firmado los looks. Fue en Barcelona, mientras la artista cumplía el sueño de actuar en el gran estadio del Sant Jordi, el diseñador cántabro José María García, creador de la firma Ze García, cuyos diseños han llevado figuras como Jaydy Michelm, Chiara Ferragni o Kira Miró, quien firmaba dos de sus looks.

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Looks que reinterpretan el vestuario de la cantante desde una perspectiva romántica y delicada, jugando con las transparencias, los bordados artesanales y la ligereza de los tejidos. El primero de ellos, en tono dorado, reflejaba una estética lencera con un cuerpo cubierto por una gasa con pedrería en tono perla. El segundo, apostando por el rosa palo, combina un corsé de satén rosa pastel con bordados florales teñidos a mano, tul transparente y capas de georgette de seda en azul suave, creando un contraste sutil y etéreo. Una obra de artesanía con acabados vaporosos y ciertos reflejos que sumaban esa parte de fantasía a los movimientos de la artista en el escenario.

El tercero apuesta por un diseño más atrevido, de inspiración lencera, con encaje bordado en tonos rosados y azulados. Perfectamente ajustado al cuerpo de la artista, el look continúa con un pronunciado escote y una abertura central que deja el abdomen al descubierto. Culminando en una falda con volantes asimétricos, que terminaba por completar ese aire delicado y con mucho movimiento del conjunto. Hemos hablado con el diseñador para saber más sobre cómo ha sido este proceso.

Pregunta: ¿Cómo surgió la oportunidad de diseñar parte del vestuario de la gira de Aitana?

Respuesta: Todo empezó con su equipo de estilistas, con Alba Melendo. Ellos hicieron una preselección con esbozo de distintas firmas españolas y fuimos optando. Han tenido que hacer muchísimos customs a medida para ella. Nosotros presentamos sketch, distintas propuestas; le gustó y, una vez hicimos la primera propuesta (que el primero fue para el concierto de Sevilla), Aitana dijo que le encajó, que le pareció precioso, y nos pidieron después que hiciéramos más looks para ella. Ahora ya le hemos entregado dos más y hemos hecho en total cuatro looks para ella. Aunque hayáis visto solo tres.

P: ¿Qué supone diseñar ropa específicamente para una gira de conciertos? ¿Cambia mucho tu proceso creativo?

R: El proceso creativo, cuando puedes hacer algo vinculado a concierto y tan artístico, evidentemente se sale un poco más de la zona de confort a nivel diversión. Es más divertido, más visual; son prendas que siempre tienen que ser mucho más dinámicas, cortas y sí que es cierto que con Alba Melendo, con su equipo, el estilismo forma parte del look: los collares, los guantes… Entonces todo eso lo va elevando. A nivel de proceso creativo no cambia, pero el diseño sí que es ligeramente más atrevido que cuando haces una propuesta para desfile o para medida de cada clienta. Eso sí que es muy diferente.

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P: ⁠¿Qué cambia respecto a una colección convencional?

R: En una colección, el proceso es muy distinto. Hay un trasfondo, una paleta que tiene que continuar, una historia que quieres crear. Al fin y al cabo (el trabajo con Aitana) es solo un look y piensas solo en una pieza. Cuando haces una colección, tienes que pensar en un conjunto.

P: ⁠¿Cómo fue el proceso creativo desde la primera idea hasta ver las prendas sobre el escenario?

R: Desde que hacemos la propuesta de esbozo, este lo proyecto en sketch sobre dibujo y lo mandamos al equipo. Una vez que te dan el okey, que en nuestro caso la verdad es que nada más enviar el esbozo hubo una confianza muy bestia, porque ya habíamos trabajado previamente con ellos. Cuando tuvimos el okey, empieza toda la compra de tejidos, patronaje y fitting.

En este caso, con Aitana, contratamos una modelo que tiene sus mismas medidas porque, como son prendas muy complejas con corsetería, superposiciones de tejidos, transparencias, tules… no son elásticos, porque son tejidos muy nobles, como sedas, chifón o encajes. A partir de ahí, de hacer las pruebas con la modelo, se lo mandamos a Madrid para que hagan ahí las pruebas y, todos los retoques que tengan que hacer, se los hizo su modista de confianza, para poder hacer algún ajuste de bajo o de cremallera.

P: ¿Qué buscabais transmitir con estos looks y cómo encajan dentro del universo de Aitana?

R: El universo Aitana cada vez está más claro. A nivel de imagen de marca, creo que lo están haciendo superbién. Lleva una imagen como de prenda deconstruida con aire de corsetería como del siglo XVII o XVIII. Toda esta vibra que hacía mucho Alexander McQueen y estos diseñadores de finales de los 90, principios de los 2000. Las paletas de colores siempre son muy parecidas, con todos crema, azules, negros… Entonces eso, en el escenario luce muchísimo y a nivel imagen hay un hilo conductor muy bonito.

A mi a nivel imagen lo que me gusta muchísimo es que han conseguido que distintas propuesta de diseñadores, cuando las tienen en percha, consiguen que haya un hilo conductor de que todos esos looks son parte de la firma de Aitana. No se va mucho del tema el uno del otro y a nivel independiente funcionan muy bien.

P: ⁠Para vosotros es un cambio de línea, ¿por qué creéis que han apostado por diseñadores para esta gira?

R: Ellos no escogen las marcas al azar. Al fin y al cabo, nuestro gran fuerte son los vestidos de novia, de atelier, a medida y toda esa costura muy mimada, con mucho detalle y de tejido noble. Yo creo que eso es lo que quería su equipo. Para conciertos, normalmente, se suele usar un tejido más rápido y menos delicado y esta vez las prendas de Aitana por lo que llaman la atención es por la calidad. Sutilmente, en el escenario, los vuelos de las faldas, las pedrerías, los encajes con chantillís de fibras nobles, se notan.

Una vez te eligen, te dicen qué es lo que les gusta de tu trabajo y, después, tú ahí creas. En nuestro caso sí que es cierto que, una vez nos dieron el okey, empezamos a crear todo. Además, Aitana, personalmente, me envió un audio agradeciéndomelo, o sea que está feliz con el resultado y con cómo han quedado todas las prendas.

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P: ⁠¿Habías trabajado antes diseñando vestuario para un espectáculo o una gira?

R: No, fue nuestra primera vez trabajando para una gira. Sí habíamos trabajado antes para un espectáculo. Hicimos un look a Nathy Peluso hace años, a Ana Mena cuando cantó en los Grammy con Alejandro Sanz cuando fueron en Sevilla. Y también hicimos a Tini para una presentación en Miami un look espectacular blanco con corsetería. Entonces… sí, nunca habíamos hecho gira completa; la vez que más repetición hemos hecho con un sentido más de colección ha sido con Aitana, porque antes habíamos hecho looks sueltos para otros artistas.

P: ⁠Mirando tu trayectoria, ¿qué supone para ti formar parte de un proyecto de esta dimensión?

R: ¡Yo feliz! Cuantas más cosas hagamos y más se pueda desarrollar el talento del atelier y se cuente con nosotros para proyectos así, pues siempre es divertido y bonito y todo es aprendizaje.