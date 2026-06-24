Zara da el pistoletazo de salida esta noche a las rebajas de verano 2026: estas son las prendas que se van a agotar rápidamente

Ya no queda nada para la temporada favorita de los amantes de las compras. Nuestro gran aliado Zara, comienza esta noche con su bajada de precios. Si tu aún no lo has hecho, te preparamos una selección de los favoritos que necesitas en tu armario y más rápido van a agotarse. Básicos atemporales, vestidos que te arreglan el verano y calzado de piel con la máxima calidad que te durará una eternidad.

No es solo Zara, el gigante Inditex comienza sus rebajas esta noche 24 en sus apps y páginas web. Eso sí, tendremos que esperar a mañana jueves 25 para poder ver los descuentos en las tiendas físicas. Dando otra oportunidad más para las personas que no hayan podido hacerse con lo que querían de manera online.

Lo más importante para hacer unas buenas compras es tener claro en qué quieres gastar tu dinero. Revisar con antelación las diferentes webs de las tiendas, tener prioridades y saber que vas a darle un buen uso para no acabar arrepintiéndote de compras impulsivas.

La americana negra que nunca pasa de moda

Todas estaremos de acuerdo en que una blazer negra te arregla cualquier look. Ya sea para ir a la oficina, para arreglarte un poco más en las noches de verano o para las más atrevidas, cerrada y modo vestido. Esta blazer cruzada oversize (ref: 2753/122/800) la tienes en diferentes tonos y la encuentras rebajada por 25,96 euros.

El vestido que no te vas a quitar en todo el verano

Combinado con una sandalia de tacón para un evento más especial o con chanclas para comer en el chiringuito de la playa. Este vestido es un 10 (ref: 5039/394/712). No te lo vas a quitar en todo el verano, palabra de honor y falda estilo globo, dos tendencias unidas que funcionan a la perfección. Cuesta 15,57 euros y ya puedes volar si no te quieres quedar si él.

La blusa estilo romático que combina con todo

Si lo que quieres es destacar, esta blusa no deja indiferente a nadie. Con un acabado satinado y un bajo de encaje, te salva cualquier outfit un día que no sabes que ponerte. Color champán, tirantes ajustables, y un estilo romántico que hará que vayas a la moda, dando igual con qué prendas lo combines porque será protagonista. Esta noche lo encuentras en la app de Zara (ref: 0881/058/706) por 19,46 euros.

Bermudas raya diplomática para cualquier día de oficina

Si con este calor se te acaban las ideas de qué ponerte para ir a la oficina, estas bermudas son tu mejor opción. Frescas, de pinzas y un color que combina con todo (ref: 1551/355/104), las encuentras rebajadas por 21,57 euros.

Sandalias de piel para eventos

El tono perfecto para destacar en fechas importantes y a la vez, un acierto asegurado si quieres combinarlas más informal con unos jeans. Un tacón bajo para aguantar muchas fiestas y una calidad que hará que el precio merezca todavía más la pena. El calzado del verano (ref: 1305/610/420) está rebajado a 25,16 euros.

Si algo nos queda claro por años anteriores, es que las prendas que merecen la pena, vuelan. Si no te quieres quedar sin nada de esta selección, ya tardas en prepararte la cesta, y entrena el dedo para ser el más rápido esta noche. ¡Mucha Suerte!