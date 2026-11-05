Tom Rhys Harries, el actor de ‘Clayface’ que conquista las alfombras rojas con relojes de 40.000 euros

La ciudad de Gotham vuelve a la gran pantalla. El universo al que dio vida DC Comics ha tenido grandes aventuras para contar y televisar. Pero esta última rompe el molde: regresa con el villano de Batman, Clayface, como protagonista y envuelta en un film de terror. Algo alejado de lo que este universo fantástico nos tenía acostumbrados; pero en esta nueva versión de la historia, el público se ha podido acercar un poco más a Tom Rhys Harries. Será el actor galés quien dé vida a este icónico villano. Antes de que nos haya dado tiempo para acercarnos a las salas a ver la película, Rhys ha conseguido mantenernos enganchados a sus apariciones en las premiers, destacando un detalle: su gran gusto en joyería.

Concretamente, lo que más ha llamado la atención de sus apariciones en las premieres es el gusto que ha demostrado para elegir los relojes. Sabemos que, frente a una alfombra roja, la atención a los detalles se convierte en el punto donde determinar el criterio de un actor. Y en lo que a joyería se refiere, Rhys Harries ha sabido cómo captar más de una mirada.

En sus últimas apariciones se puede observar que el gusto por los relojes del actor tiene un denominador común en los diamantes. Así, su última aparición en la alfombra roja de The Academy fue luciendo ni más ni menos que un Omega Seamaster Aqua Terra 30 mm, de acero, con diamantes engastados en el bisel y utilizados como índices de la esfera.

Este modelo es un homenaje al universo submarino de la compañía. En su versión más económica, sin los diamantes, el precio de este modelo alcanza los 7.000 euros. Pero, claro, en el momento en que se engastan diamantes en la corona y en la esfera, el precio dista bastante del original.

Diamantes para Tiffany’s

El Omega es un perfecto introductorio para ver la predilección del actor por añadir piedras preciosas a sus relojes. Sólo que el siguiente modelo, además, suma el legado de una firma joyera con la elegancia de los diamantes. Fue en Londres donde pudimos descubrir este modelo. Apostó por un traje completamente negro para sacar a relucir este precioso modelo de Tiffany. Y la elección no pudo estar más acertada, ya que se trata del Tiffany Eternity, un reloj joya con tanta historia como presencia.

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En este modelo convive el color de la icónica joyería, los diamantes y un mecanismo perfectamente calibrado. Casi que podríamos hablar de este modelo como la pieza perfecta de relojería que jamás haya hecho Tiffany. Hablamos de reloj joya porque la colección Tiffany Eternity realmente surgió en 2021 como inspiración hacia aquellas campañas publicitarias que Tiffany Eternity hacía sobre sus anillos de compromiso en los años setenta.

Esta vez, el compromiso estaba con la evolución de la propia firma y su alquimia joyera y relojera. Atención a los detalles, porque este modelo no está diseñado pensando únicamente en elevar su caché por introducir diamantes. Al observar con detenimiento los diamantes en la esfera que sustituyen a las horas, se puede ver cómo cada uno de estos diamantes es diferente.

Los diamantes se engastan sobre una caja de oro blanco de 18 quilates, acompañada de una correa de piel de becerro cepillada en tono carbón que se ajusta a la muñeca. Una combinación de materiales nobles que sitúa su precio en torno a los 41.300 euros.