La crema hidratante con olor a verano que acaba de llegar a Mercadona y que deja la piel suave y brillante

Cuidar la piel es una parte fundamental de la rutina de bienestar diario, ya que no solo influye en la apariencia estética, sino también en la salud general del cuerpo. Mantenerla suave, hidratada y protegida ayuda a prevenir la sequedad, el envejecimiento prematuro y la aparición de irritaciones o descamaciones. El uso de cremas corporales y faciales se convierte en un hábito esencial, especialmente después de la ducha o antes de dormir, cuando la piel está más receptiva a la absorción de nutrientes. La crema hidratante con olor a verano Africa Oil de Deliplus, disponible en Mercadona por 3,30 euros, se ha convertido en una de las opciones más populares para quienes buscan hidratación intensa a un precio accesible.

La fórmula de esta crema está pensada para nutrir la piel en profundidad, especialmente en épocas donde la sequedad es más frecuente, como el invierno. A pesar de su nombre, no se trata de un aceite puro, sino de una crema rica y envolvente que combina diferentes ingredientes conocidos por sus propiedades regeneradoras y antioxidantes. Su aroma exótico y su acabado luminoso la convierten en una opción muy atractiva para el cuidado diario.

Cómo es la crema hidratante con olor a verano de Mercadona

Textura untuosa y sensorial

Aunque su nombre incluye “Oil”, no es un aceite puro, sino una crema de textura rica y envolvente. Al aplicarla, se percibe una sensación cremosa que se funde con la piel, facilitando el masaje corporal y aportando confort inmediato.

Acabado satinado y luminoso

Uno de sus rasgos más destacados de la crema África Oil, disponible por solo 3,30 euros, es el efecto final sobre la piel. Deja un brillo saludable y satinado que mejora visualmente la textura cutánea, aportando un aspecto más cuidado y nutrido.

Absorción equilibrada

No es una crema de absorción instantánea, pero tampoco pesada. Se absorbe en un tiempo razonable, permitiendo vestirse poco después de su aplicación sin dejar sensación incómoda o excesivamente grasa.

Hidratación y nutrición intensa

La crema hidratante con olor a verano está especialmente formulada para pieles secas o zonas que necesitan un extra de cuidado. Su acción nutritiva ayuda a restaurar la suavidad y elasticidad de la piel con el uso continuado.

Aroma característico y duradero

Su fragancia es uno de sus puntos más reconocibles. Tiene notas cálidas, especiadas y exóticas que recuerdan a perfumes orientales, permaneciendo en la piel durante horas tras la aplicación.

Pilar Ventura, especialista en skincare, asegura que «Huele de una manera tan espectacular».

Uso versátil: crema hidratante con olor a verano

Puede utilizarse tanto en invierno como en verano, aunque destaca especialmente en épocas de frío o en zonas del cuerpo más secas como codos, rodillas o talones

Composición e ingredientes clave de la crema hidratante con olor a verano

Aceite de argán

Aceite de marula

Aceite de baobab

Aceite de opuntia (higo chumbo)

Manteca de karité

Vitamina E

Puntos destacados de la crema hidratante con olor a verano

Perfecta para aplicar después de la ducha, especialmente en invierno.

Muy eficaz en zonas secas como codos, rodillas y talones.

Aroma duradero que permanece en la piel durante horas.

Excelente relación calidad-precio, ideal para uso diario sin gastar demasiado.

Formato grande que rinde durante mucho tiempo.

Alérgenos: contiene componentes de fragancia como limonene, linalool o citronellol, que pueden causar reacción en pieles sensibles. Se recomienda probar primero en una zona pequeña.

Siliconas. incluye siliconas para mejorar la textura y sellar la hidratación, lo cual puede no ser ideal para quienes prefieren cosmética totalmente natural.

Cómo aplicar correctamente la crema África Oil de Mercadona

Limpia la piel previamente

Lo ideal es aplicar la crema justo después de la ducha, cuando la piel está limpia y ligeramente húmeda. Esto ayuda a que los activos se absorban mejor y la hidratación sea más efectiva.

Toma una cantidad adecuada

Coge una pequeña cantidad de crema con los dedos. No es necesario usar demasiado producto, ya que su textura es nutritiva y se extiende con facilidad.

Dispersa el producto entre las manos

Frota ligeramente la crema hidratante con olor a verano entre las palmas para facilitar su aplicación y mejorar la sensación al contacto con la piel.

Aplica la crema con masajes circulares

Extiéndela por el cuerpo realizando movimientos suaves y circulares. Esto favorece la absorción y estimula la circulación sanguínea.

Deja que se absorba completamente

Espera unos minutos antes de vestirte para evitar sensación grasa o transferencia del producto a la ropa.

Como sabes, los productos de Deliplus, de Mercadona, son los más, muy hidratantes y bien de precio, así que solo debes ir al supermercado a por el tuyo.