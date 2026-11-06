‘Thanksgiving’ con acento español: dónde disfrutar el mejor pavo y celebrar Acción de Gracias

Un pavo dorado recién salido del horno, guarniciones de temporada, una tarta de calabaza y una mesa alrededor de la que reunirse sin mirar el reloj. Thanksgiving es, ante todo, una invitación a agradecer, compartir y celebrar la vida a través de la gastronomía. Y aunque se trata de una de las tradiciones más queridas de Estados Unidos, cada vez encuentra más espacio en las mesas españolas.

Este noviembre, Acción de Gracias llega con acento español gracias a una selección de restaurantes, chefs y experiencias gastronómicas que tienen un ingrediente en común: el pavo de origen nacional.

De la mano de Aves de España, el sello de calidad de la carne avícola española impulsado por AVIANZA, Madrid se llena de propuestas para disfrutar de esta celebración. Desde cenas especiales en hoteles emblemáticos hasta interpretaciones contemporáneas del menú tradicional, talleres culinarios y opciones gourmet para recibir invitados sin encender los fogones.

Porque, aunque el pavo asado sea el gran clásico de Thanksgiving, cada chef tiene su propia manera de entenderlo. Y ahí está precisamente la gracia: una misma tradición, muchas formas de sentarse a la mesa.

Restaurantes donde celebrar ‘Thanksgiving’ con mucho sabor

Ático de The Principal Madrid: su primer Thanksgiving con vistas a la Gran Vía. 26 de noviembre · Cena especial · 72 € por persona.

Por primera vez, The Principal Madrid se suma a la celebración de Acción de Gracias con una cena especial en colaboración con Aves de España. El hotel boutique de lujo, situado en plena Gran Vía madrileña, trasladará el espíritu de Thanksgiving a su restaurante Ático, donde el chef Víctor Cuevas rendirá homenaje a esta tradición estadounidense con una propuesta gastronómica que tendrá al pavo español como protagonista.

Una ocasión para reunirse, compartir y disfrutar de una velada especial en un entorno privilegiado, con las espectaculares vistas de Madrid como telón de fondo.

Información práctica: Menú de 72 € por persona, bebidas no incluidas. Calle Marqués de Valdeiglesias, 1, esquina Gran Vía 2, Madrid.

MENA La Finca: el pavo se reinventa entre brasas y aromas de manzano. Del 26 al 29 de noviembre · Menú de cuatro pases · 72 € por persona.

¿Y si el tradicional pavo de Acción de Gracias pasara por las brasas? Esa es la propuesta de MENA La Finca, donde el chef Jaime Cabral reinterpreta Thanksgiving a través de los sabores del otoño y de una de las señas de identidad de su cocina: las brasas.

El restaurante ofrecerá un menú especial de cuatro pases en el que el producto de temporada y la cocina a la brasa con diferentes leñas marcarán el ritmo de la experiencia. El gran protagonista será un pavo relleno y ahumado con madera de manzano, una interpretación que aporta nuevos matices a una receta profundamente ligada a la tradición estadounidense.

Una propuesta para quienes disfrutan descubriendo cómo los grandes clásicos pueden reinventarse sin perder su esencia.

Información práctica: 72 € por persona, vino incluido. Disponible la noche del 26 de noviembre y durante las comidas y cenas del 27, 28 y 29 de noviembre, previa reserva de mesa completa.

Centro Comercial La Finca Grand Café, avenida José Luis García Cereceda, 5, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

The Palace Hotel: Thanksgiving bajo una cúpula histórica, con jazz y soul en directo Pocos escenarios resultan tan especiales para una celebración como la emblemática cúpula de The Palace Hotel Madrid.

El próximo 26 de noviembre, el hotel se sumará a Acción de Gracias con un menú tradicional diseñado por el chef Nuno Matos, inspirado en los sabores más representativos de esta festividad.

La experiencia irá acompañada de música en directo, con un repertorio de jazz, soul y clásicos estadounidenses, creando una atmósfera que invita a alargar la sobremesa y disfrutar de la ocasión. Una propuesta que combina gastronomía, historia y música para celebrar Thanksgiving en uno de los espacios más emblemáticos de Madrid.

Información práctica: Almuerzo y cena por 85 € por persona, bebidas no incluidas. Plaza de las Cortes, 7, Madrid.

InterContinental Madrid: dos maneras de celebrar una tradición con historia. 26 de noviembre · Almuerzo desde 63 € · Cena buffet 85 €.

El InterContinental Madrid mantiene una vinculación especial con la cultura estadounidense desde su inauguración como primer hotel americano de Europa. Por eso, Acción de Gracias ocupa un lugar destacado en su calendario gastronómico.

Este año, el chef Miguel de la Fuente propone dos experiencias para celebrar Thanksgiving, ambas con el pavo asado como protagonista y una selección de recetas tradicionales estadounidenses. Para quienes prefieran una celebración a mediodía, el hotel ofrecerá un almuerzo especial con varios pases, bebidas seleccionadas y café. Por la noche, llegará su gran cena buffet de Acción de Gracias, con una amplia selección de entrantes, guarniciones, especialidades calientes y postres inspirados en la tradición norteamericana.

Dos formas de disfrutar de una de las fechas más especiales del calendario estadounidense, sin salir de Madrid.

Información práctica: Almuerzo por 63 € por persona y cena buffet por 85 € por persona, IVA incluido. Paseo de la Castellana, 49, Madrid.

¿Y si este año celebras ‘Thanksgiving’ en casa?

Cocinar by Mar Orozco: los secretos del auténtico menú de Acción de Gracias. 19 de noviembre · Taller práctico · 85 € por persona.

Para quienes quieran descubrir los secretos de esta celebración y sorprender a sus invitados, Mar Orozco, la chef que hace ganar a los concursantes de MasterChef Celebrity propone realizar en Cocinar, su recién estrenado espacio, un taller práctico dedicado al auténtico menú de Thanksgiving. Los participantes aprenderán a preparar un pavo asado con sus acompañamientos tradicionales, descubrirán técnicas de trinchado y podrán degustar las elaboraciones al finalizar la experiencia.

Una oportunidad para adentrarse en la cocina estadounidense, aprender nuevas recetas y llevarse a casa ideas para organizar una celebración muy especial.

Información práctica: 19 de noviembre. 85 € por persona, degustación incluida. Calle Oquendo, 20, Madrid.

Norema Salinas Catering: un Thanksgiving gourmet sin pasar por la cocina. Delivery o Take Away · Desde 75 € por persona.

Para quienes disfrutan más reuniendo a sus invitados que pasando horas entre fogones, Norema Salinas Catering propone una manera cómoda y sofisticada de celebrar Acción de Gracias en casa.

Con más de 25 años de trayectoria entre España y Estados Unidos, obrador propio en San Sebastián de los Reyes y presencia activa en la Bahía de San Francisco, la firma combina la alta gastronomía española con las tendencias culinarias estadounidenses, bajo una filosofía basada en el producto fresco y el concepto farm to table.

Su propuesta especial de Thanksgiving estará disponible en formato Gourmet Delivery o Take Away, con las elaboraciones cocinadas, trinchadas y presentadas en bandejas premium listas para regenerar.Así, el único trabajo será preparar la mesa, reunir a familiares y amigos y disfrutar de una celebración con todo el sabor de la tradición.

Información práctica: Desde 75 € por persona, IVA incluido. Tel. 91 567 22 92

Una cena especial para unir España y Estados Unidos alrededor de la mesa

La programación tendrá también una cita institucional el 24 de noviembre en The Palace Hotel Madrid, donde Aves de España y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) celebrarán una cena especial de Acción de Gracias.

El encuentro contará con una propuesta gastronómica diseñada por el chef Nuno Matos y reunirá a representantes institucionales, profesionales del sector agroalimentario y miembros de la comunidad estadounidense.

Una velada que pone de manifiesto que la gastronomía es mucho más que una experiencia culinaria: también es una forma de compartir tradiciones, acercar culturas y crear vínculos.

El pavo español: el invitado que no puede faltar

Detrás de todas estas propuestas hay un ingrediente común: el pavo de origen español, una carne magra, versátil y con un elevado aporte de proteínas que permite desde las recetas más tradicionales hasta las interpretaciones más creativas de la cocina contemporánea.

A través de esta iniciativa, Aves de España, el sello de calidad de la carne avícola española —pollo, pavo y codorniz— impulsado por AVIANZA (Asociación Española Interprofesional de Carne Avícola), quiere poner en valor la calidad, el origen, la trazabilidad y el compromiso con el bienestar animal de la producción avícola nacional, así como el trabajo de los profesionales y granjeros que forman parte del sector.

Una oportunidad para descubrir que el pavo no es solo un clásico de las mesas navideñas, sino también un ingrediente capaz de protagonizar algunas de las experiencias gastronómicas más apetecibles del otoño.

Porque este noviembre no hace falta cruzar el Atlántico para celebrar Thanksgiving: basta con elegir una buena mesa, reunir a los tuyos y dejar que el pavo español ponga el acento.