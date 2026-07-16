A un paso de la Puerta del Sol se esconde este museo del fútbol de seis plantas con reliquias de Messi, Cristiano Ronaldo, Casillas…

Madrid cuenta con muchos lugares imprescindibles, pero hay uno que se ha convertido en una parada obligatoria para cualquier amante del fútbol. En pleno centro de la capital, junto a la Puerta del Sol, se encuentra Legends: The Home of Football, un museo que reúne algunas de las piezas más importantes del fútbol. Con seis plantas dedicadas al fútbol y más de 4.200 metros cuadrados de exposición, este espacio ofrece una experiencia única en la que los aficionados pueden revivir los momentos que hicieron del fútbol la mayor pasión del planeta. No es solo un museo de camisetas y trofeos: es un viaje por más de un siglo de emociones, goles y leyendas.

Uno de los grandes atractivos de Legends es su impresionante colección de objetos históricos. El museo cuenta con más de 600 piezas originales, entre las que se encuentran camisetas, botas, balones, trofeos y recuerdos pertenecientes a algunos de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Los visitantes pueden encontrarse con reliquias de auténticos mitos como Diego Armando Maradona, Pelé, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Andrés Iniesta. Cada objeto guarda una historia: finales inolvidables, goles que cambiaron campeonatos y momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de millones de aficionados.

El fútbol español también tiene un papel protagonista en este recorrido. Una de las zonas más emocionantes está dedicada a Iker Casillas, el portero que se convirtió en símbolo de una generación dorada del deporte nacional. La exposición permite descubrir camisetas, guantes, trofeos y objetos personales del guardameta campeón del Mundial de Sudáfrica 2010, además de recordar algunas de sus paradas más memorables con la selección española y el Real Madrid.

Mucho más que un museo: una experiencia inmersiva

Legends apuesta por una forma diferente de conocer la historia del fútbol. Gracias a la tecnología, el visitante no solo observa las piezas, sino que puede sentirse dentro de algunos de los momentos más importantes del deporte. El museo cuenta con realidad virtual, experiencias interactivas, hologramas y un cine 4D, creando una experiencia pensada tanto para los grandes aficionados que han seguido décadas de fútbol como para los más jóvenes que descubren ahora a sus ídolos. La sensación es la de entrar en una máquina del tiempo donde cada sala recuerda una época diferente y donde los protagonistas son aquellos jugadores que hicieron soñar a generaciones enteras.

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Ubicación, horarios y precio de las entradas

Uno de los grandes puntos fuertes de Legends es su ubicación. El museo está situado en Carrera de San Jerónimo, número 2, junto a la Puerta del Sol de Madrid, una zona perfectamente comunicada mediante transporte público y cercana a algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad. La visita tiene una duración aproximada de dos horas, aunque muchos aficionados pueden pasar más tiempo disfrutando de cada detalle de la colección. El precio de las entradas comienza desde 22,90 euros, con diferentes opciones para familias, visitas especiales y experiencias premium.

Legends: The Home of Football se ha convertido en uno de los templos imprescindibles para los amantes del fútbol, un lugar donde las camisetas dejan de ser simples prendas y los trofeos se transforman en recuerdos de las historias que hicieron vibrar al mundo entero.