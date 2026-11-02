El nuevo hotel de cinco estrellas a dos horas de Madrid que ocupa un palacio del siglo XVI y tiene spa termal

El puente de la Almudena es una buena oportunidad para hacer las maletas y descubrir destinos que tenemos más cerca de lo que pensamos. En plena Ribera del Duero burgalesa, un pequeño pueblo de calles empedradas, arquitectura histórica y viñedos esconde ahora una nueva dirección para quienes buscan desconectar sin renunciar al lujo. Se trata de Peñaranda de Duero, donde acaba de abrir sus puertas Castilla Termal Palacio de Avellaneda, un hotel de cinco estrellas que devuelve a la vida uno de los edificios más singulares de la localidad: el antiguo Palacio de los Condes de Miranda.

No hace falta viajar demasiado lejos para cambiar de ritmo. A poco más de dos horas de Madrid, Peñaranda de Duero reúne muchos de los ingredientes que hacen especial una escapada otoñal: patrimonio, gastronomía, vino, paisajes castellanos y esa tranquilidad que cuesta encontrar en el día a día. Y ahora suma un nuevo aliciente: la posibilidad de alojarse en un palacio renacentista del siglo XVI convertido en refugio de bienestar.

Dormir en un palacio del siglo XVI

El nuevo establecimiento es el sexto hotel de Castilla Termal y nace de un proyecto de recuperación patrimonial que ha permitido dar una segunda vida al Palacio de los Condes de Miranda, declarado Bien de Interés Cultural. Lejos de borrar las huellas del pasado para adaptarlo a los nuevos tiempos, la rehabilitación busca conservar su identidad arquitectónica y su vínculo con el entorno.

El resultado es un hotel de cinco estrellas en el corazón de Peñaranda de Duero, donde la historia convive con las comodidades de un alojamiento contemporáneo. Sus 80 habitaciones y suites están concebidas como espacios de descanso y luminosidad, algunas con vistas a la Plaza de los Duques de Miranda y otras a la Colegiata de Santa Ana, dos de los grandes atractivos monumentales de la localidad.

La recuperación del palacio responde también a una filosofía que Castilla Termal lleva desarrollando en sus establecimientos: convertir edificios históricos en alojamientos singulares, preservando su arquitectura y devolviéndolos a la vida cotidiana. «Con Palacio de Avellaneda devolvemos la vida a un edificio extraordinario, respetando su historia y conectándolo con la Ribera del Duero», explica Roberto García, presidente y fundador de la cadena.

Un spa para olvidarse del reloj

Si hay algo que convierte esta apertura en una propuesta especialmente apetecible para el puente de la Almudena es su apuesta por el bienestar. El hotel cuenta con un espacio spa & wellness articulado en torno a un agua mineromedicinal y termal única en la Ribera del Duero.

Su oferta incluye un circuito de contrastes, piscina termal, piscina exterior y 12 cabinas destinadas a tratamientos. Una propuesta pensada para quienes entienden que una escapada también consiste en dedicar tiempo al cuerpo, bajar el ritmo y dejar a un lado las obligaciones.

A los baños termales se suman diferentes tratamientos de bienestar y belleza, con los que completar la experiencia sin necesidad de salir del hotel. El plan perfecto después de una mañana recorriendo los pueblos y paisajes de la zona o, sencillamente, para pasar unas horas sin mirar el teléfono ni consultar el reloj.

Comer y beber bien: la Ribera del Duero también se disfruta en la mesa

Una escapada a esta parte de Burgos estaría incompleta sin sentarse a la mesa. Y el propio palacio invita a hacerlo. Bajo los arcos de su claustro renacentista se encuentra el restaurante Los Zúñiga, cuya propuesta gastronómica gira alrededor del producto local y de temporada.

Carnes, verduras de huerta y recetas ligadas a la tradición castellana encuentran su espacio en una carta que mira al territorio y que se acompaña de una selección de vinos de la Ribera del Duero. Para quienes prefieran un ambiente más informal, el Gastrobar Condes de Miranda completa la oferta gastronómica del establecimiento.

Porque aquí el vino no es un simple acompañamiento. La comarca es una de las grandes referencias vitivinícolas de España y ofrece la posibilidad de visitar bodegas, conocer sus elaboraciones y descubrir algunos de los nombres más interesantes de la denominación de origen.

Peñaranda de Duero, un destino para descubrir sin prisas

El hotel es una buena excusa para descubrir Peñaranda de Duero, una de esas localidades castellanas que conservan intacto buena parte de su encanto. Su Plaza Mayor, presidida por edificios históricos y soportales, es uno de los mejores puntos para comenzar el paseo.

Entre las visitas imprescindibles se encuentran el Castillo, que domina el pueblo desde lo alto y ofrece unas magníficas vistas del paisaje, y la Colegiata de Santa Ana, con su imponente presencia en el centro histórico. También merece la pena detenerse ante el Palacio de Avellaneda para apreciar su fachada plateresca y los detalles de una arquitectura que habla de la importancia que tuvo esta villa durante el Renacimiento.

Pero la escapada no tiene por qué quedarse en el casco histórico. Los alrededores ofrecen numerosas posibilidades para completar el viaje. A pocos kilómetros se encuentra el monasterio de Santa María de La Vid, uno de los conjuntos monásticos más interesantes de la provincia de Burgos, y también merece una visita Aranda de Duero, capital de la Ribera burgalesa y parada obligatoria para disfrutar de sus bodegas subterráneas y su gastronomía.

El otoño, además, regala a esta zona una estampa especialmente atractiva. Los viñedos cambian de color, los campos adquieren tonalidades ocres y rojizas y las temperaturas invitan a alternar los paseos al aire libre con una tarde de spa o una buena comida junto a una copa de vino.