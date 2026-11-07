Manuel Turizo se rinde al cocido madrileño y degusta el Madrid más castizo antes de su show en la NFL

Madrid se prepara para vivir una de esas citas que prometen convertir la capital en el centro de todas las miradas. Por segundo año consecutivo, la NFL regresa a la ciudad y, en esta ocasión, el estadio Santiago Bernabéu será el escenario del encuentro entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals. Una jornada que acercará al público madrileño la esencia del deporte estadounidense y que contará con un invitado muy especial en el descanso: Manuel Turizo. El cantante colombiano será el encargado de poner la banda sonora al espectáculo, aunque, antes de subirse al escenario de uno de los grandes emblemas deportivos de Madrid, ha querido disfrutar de otro de los grandes atractivos de la ciudad: su gastronomía.

El artista ha reservado un hueco en su agenda para visitar la capital con un nuevo proyecto musical bajo el brazo. Se trata de Apambichao, Vol. 2, publicado el pasado 5 de noviembre. Un trabajo compuesto por diez canciones en el que cuenta con colaboraciones de algunos nombres destacados de la música urbana, como J Balvin, Kapo y Óscar Maydon, entre otros. Una oportunidad perfecta para presentar esta nueva etapa musical en un momento especialmente señalado de su carrera.

Pero no todo iba a ser música y preparativos para su actuación. Durante sus primeras horas en Madrid, Manuel Turizo ha querido sentarse a la mesa y probar uno de los platos más representativos de la cocina tradicional española. Y no ha elegido precisamente una propuesta ligera: el colombiano se ha decantado por un buen cocido madrileño, uno de esos platos que cobran especial protagonismo cuando bajan las temperaturas. Para hacerlo, ha escogido Taberna La Daniela, uno de los establecimientos de referencia para quienes buscan disfrutar de esta receta tan castiza.

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El restaurante conserva ese aire de taberna madrileña de toda la vida que forma parte de su encanto. Lejos de los espacios minimalistas y las decoraciones de líneas depuradas, sus paredes repletas de fotografías y sus detalles tradicionales construyen una atmósfera con personalidad propia. Taberna La Daniela abrió sus puertas en 1992 y, desde entonces, se ha ganado un lugar entre las direcciones habituales de quienes quieren acercarse a la gastronomía más auténtica de la capital.

En cuanto al plato elegido por el cantante, el cocido madrileño se sirve siguiendo la receta tradicional de los tres vuelcos, una forma de presentación que respeta el ritual de este clásico de la cocina castiza. Primero llega la sopa de fideos, que abre el menú; después, los garbanzos acompañados de verduras y, por último, las carnes. Tres servicios que permiten disfrutar por separado de cada uno de los ingredientes de una receta que lleva generaciones formando parte de la identidad gastronómica de Madrid. Según recoge la propia página web del establecimiento, el precio de este cocido es de 32,50 euros por persona.