El heredero del McLaren F1 ya está aquí y cuesta más de 3 millones de euros

Para cualquier amante de la automoción, escuchar el nombre de McLaren F1 provoca una especie de satisfacción. No es para menos. Este coche escribió uno de los capítulos más importantes para la compañía y a día de hoy sigue siendo considerado como uno de los mejores vehículos de la historia. Fue el que puso a McLaren en lo más alto de la automoción, a raíz de que este coche, en su versión de competición, hiciera historia tras ganar las 24 horas de Le Mans en 1995 en su debut. Un detalle: hoy este coche está valorado en 20 millones de euros, una evidencia más del gran legado de este vehículo.

Si bien es cierto que todos concedemos el mérito de este vehículo a Gordon Murray (su diseñador) y la compañía que le dio nombre, no sería justo desprestigiar a quien ayudó a poner mente, precisión y corazón a esta máquina. Hablamos de Lanzante, el coautor de semejante éxito. Si hoy volvemos a hablar de ellos es porque la compañía ha lanzado un vehículo que ya es para muchos considerado como el gran heredero del McLaren F1. Conocemos más detalles.

¿Qué es Lanzante?

Antes de hablar de su último lanzamiento, conviene tener un poco mejor ubicada a la compañía que hoy nos compete. Lanzante es una compañía británica que actualmente se conoce por su trabajo de homologación, rehabilitación y personalización de superdeportivos.

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Se hicieron conocidos en los 80, cuando hicieron un acuerdo para trabajar con los vehículos de McLaren. Concretamente, su trabajo se destinó a mejorar los monoplazas de la compañía, y a día de hoy podemos decir que no tendríamos el McLaren que hoy conocemos de no haber sido por ellos. Porque juntos alcanzaron aquel primer gran éxito que conocemos como el McLaren F1. A partir de 1996, su trabajo con la compañía se dedicó a la homologación de superdeportivos de la compañía y se establecieron como el taller oficial de McLaren para sus vehículos Ultímate Series.

El tributo del motor

El año pasado, con motivo del 20 aniversario de aquel triunfo que situó al McLaren F1 en lo más alto de la automoción, la firma Lanzante ha lanzado un superdeportivo propio: Lanzante 95-59. Este año, ha tomado el coche y lo ha mejorado, dándonos a conocer el nuevo Lanzante 95-59 HDK.

La mecánica sigue siendo la misma que aquel anterior modelo, cosa que no podemos decir de su estética. Por dentro, este superdeportivo está impulsado por un motor V8 biturbo de 4.0 litros con 850 CV de potencia y 880 Nm de par. Básicamente, lo que vemos es la opción más radical del 95-59.

Volviendo al diseño, algunos de los guiños que vemos en este vehículo son la disposición de los asientos. Cuenta con tres plazas y en ellas, el conductor se encuentra en el centro, igual que en el McLaren F1. De este también adquiere la carrocería elaborada con fibra de carbono, así como esa identidad que evidencia la agresividad y potencia de este modelo.

Sólo hay un detalle que ninguno de los modelos mencionados anteriormente tiene y que corresponde a su condición de HDK. Se trata de los detalles deportivos del diseño, que incorporan un enorme alerón trasero fijo de carbono, sustituyendo el alerón activo del 95-59 convencional, además de una nueva toma de aire sobre el techo, modificaciones en el frontal, entradas de aire adicionales y nuevos faldones laterales. Y es que este vehículo está pensado para aumentar la carga aerodinámica y proporcionar al conductor una sensación de competición constante.