Entrenadores coinciden: «Una sentadilla adecuada se hace con una postura adaptada a cada persona»

Una sentadilla adecuada se hace con una postura que se adapta a cada persona, los entrenadores coinciden con este buen básico del ejercicio físico. Lo que necesitamos es una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué dicen los entrenadores con este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Este tipo de detalles que nos hacen estar en plena forma llegarán a toda velocidad. Sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Los entrenadores tienen muy claro que hay un antes y un después, hacer ejercicio en casa, bien hecho y con todas las garantías posibles, pueden acabar siendo esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a crear una buena rutina de ejercicios que acabe siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Una sentadilla de la forma adecuada puede acabar siendo lo que nos aportará esta manera de fortalecer el cuerpo, las piernas y la espalda si se hace de la manera adecuada.

Los entrenadores coinciden con este ejercicio

Todos sabemos que hay una manera de hacer ejercicio que nos proporciona aquello que queremos. Podremos conseguir ese plus de buenas sensaciones con un extra de buenas sensaciones de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Este tipo de elemento que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración. Un extra de buenas sensaciones nos estará esperando en unas jornadas en las que empezamos a cuidarnos más de lo que nos imaginaríamos, es hora de ponerse manos a la obra con estos cambios.

Este ejercicio que puede acabar siendo lo que nos dará un extra de sabor en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial. Es momento de poner en práctica un cambio de tendencia que puede ser esencial. Son tiempos de apostar por un giro radical en estas jornadas en las que realmente cada detalle puede ser esencial.

Este ejercicio es uno de los buenos básicos que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado, será cuestión de ponerse manos a la obra en este tipo de elementos que serán esenciales.

Una sentadilla se hace con la postura adecuada para cada persona

No todas las sentadillas son iguales, podemos empezar a cuidarnos un poco más con un ejercicio que se adapta a nuestro día a día. Por lo que, quizás lo que necesitamos, en primer lugar, es descubrir un buen entrenador para que nos ayude a hacer realidad estos cambios que queremos implementar en nuestro día a día.

Los expertos de la Escueltadeculturismonatural nos explican que: «La sentadilla es un ejercicio multiarticular muy complejo, que involucra simultáneamente tres articulaciones, la cadera, la rodilla y el tobillo. Para realizar una sentadilla tienes que empezar de pie, agacharte y luego levantarte. Suena muy simple, pero, en realidad, su correcta ejecución requiere prestar atención a unos cuantos detalles. Rompe la paralela, cadera atrás, respiración diafragmática, rodillas afuera…Si alguna vez te has puesto la barra olímpica sobre los hombros, sabes de lo que hablo y seguro que te suenan esos inputs. Hoy te voy a hablar del ejercicio básico más completo para piernas y glúteos. Los beneficios de este movimiento no solo son evidentes para los deportistas sino para cualquier persona ya que es un movimiento muy funcional que forma parte de nuestro día a día. Es capaz de reclutar una gran cantidad de grupos musculares en un solo movimiento. No solo trabaja el tren inferior, también requiere de estabilidad abdominal y acondiciona toda la espalda. A algunas personas les preocupa que la sentadilla dañe sus rodillas, caderas y espalda, pero la realidad es es que si se realiza correctamente ocurrirá todo lo contrario, protegerá y mejorará el funcionamiento de estas y otras articulaciones».

Siguiendo con la misma explicación: «La técnica correcta de sentadillas no es universal, sino que depende de cada persona, ya que cada uno de nosotros tenemos palancas diferentes. Por tanto necesitas encontrar la sentadilla perfecta para ti. Entrenar la sentadilla en el gimnasio al azar, sin antes aprender un patrón correcto, aumenta el riesgo de lesiones y disminuye la efectividad de este gran ejercicio. Coloca los pies separados aproximadamente al ancho de las caderas, ni muy juntos, ni muy separados. La espalda debe estar completamente recta, la mirada ha de mantenerse al frente y el abdomen contraído. Eleva el pecho y mantén una ligera retracción escapular, dirigiendo la mirada y la cabeza ligeramente hacia abajo. Coloca el peso sobre los talones: sobre todo cuando hacemos sentadillas sin peso es frecuente echar el peso de nuestro cuerpo sobre la punta de los pies e inclinar demasiado la espalda hacia delante. Un truco que nos puede servir es el visualizarnos intentando empujar el suelo con nuestros talones, evitando de este modo poner el peso hacia delante. Un abdomen entrenado, además, nos ayudará a mantener la espalda erguida y una postura correcta. Una vez que haya llegado a la posición inicial, puedes comenzar la fase de descenso con una ligera bisagra de cadera para enganchar la cadena posterior (cadera atrás) manteniendo la curvatura de la espalda neutra, a continuación, comienza a descender de manera controlada».