25 aniversario del 11-S

¿Sabrías decir qué famosos esquivaron la tragedia del 11-S? Haz el test: de Sarah Ferguson a Antonio Banderas

Hace 25 años, los atentados del 11-S cambiaron para siempre la historia y dejaron tras de sí miles de víctimas

Algunos famosos estuvieron a punto de encontrarse en el lugar de la tragedia, pero lograron esquivarla

Mark Wahlberg y Seth MacFarlane evitaron subir al vuelo 11 de American Airlines

Sarah Ferguon, Rob Lowe y Antonio Banderas. (Foto: Europa Press/IA)
Sarah Ferguon, Rob Lowe y Antonio Banderas. (Foto: Europa Press/IA)
Marta Menéndez
  • Marta Menéndez
  • Jefa de Corazón y Crónica Social en COOL. Periodista especializada en celebrities, televisión, moda y realeza, con experiencia en medios como Cadena SER, El Independiente y Diez Minutos. Actualmente cuento las historias detrás de los grandes nombres de la crónica social, con especial foco en actualidad, casas reales y televisión.

El 11 de septiembre de 2001 quedó grabado para siempre en la memoria de millones de personas. Aquel día, los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono acabaron con la vida de cerca de 3.000 personas y cambiaron para siempre la historia reciente. Pero, junto a las historias de las víctimas y los supervivientes, también quedaron otras protagonizadas por rostros muy conocidos que, por una increíble casualidad, estuvieron a punto de encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Algunos cambiaron sus planes a última hora, otros llegaron tarde a un avión, hubo quien se quedó dormido y hasta quien perdió un tren por detenerse unos segundos en mitad de la calle. Michael Jackson, Sarah Ferguson, Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Rob Lowe o Gwyneth Paltrow son algunos de los famosos cuyas vidas quedaron marcadas por aquellas pequeñas casualidades. 25 años después, sus historias siguen sorprendiendo. ¿Cuánto recuerdas sobre los famosos que esquivaron el 11-S?

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