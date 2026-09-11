¿Sabrías decir qué famosos esquivaron la tragedia del 11-S? Haz el test: de Sarah Ferguson a Antonio Banderas

El 11 de septiembre de 2001 quedó grabado para siempre en la memoria de millones de personas. Aquel día, los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono acabaron con la vida de cerca de 3.000 personas y cambiaron para siempre la historia reciente. Pero, junto a las historias de las víctimas y los supervivientes, también quedaron otras protagonizadas por rostros muy conocidos que, por una increíble casualidad, estuvieron a punto de encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Algunos cambiaron sus planes a última hora, otros llegaron tarde a un avión, hubo quien se quedó dormido y hasta quien perdió un tren por detenerse unos segundos en mitad de la calle. Michael Jackson, Sarah Ferguson, Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Rob Lowe o Gwyneth Paltrow son algunos de los famosos cuyas vidas quedaron marcadas por aquellas pequeñas casualidades. 25 años después, sus historias siguen sorprendiendo. ¿Cuánto recuerdas sobre los famosos que esquivaron el 11-S?