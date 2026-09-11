Novedades COOL: Fórmula 1 sumergida en lujo, Chillida en honor al 11-S o el postre más codiciado de Madrid

Septiembre ha llegado con calor, pero también con ese primer aviso de que el otoño está cada vez más cerca. Madrid se convierte en el epicentro de un comienzo de temporada que reúne moda, gastronomía, cultura, Fórmula 1 y decenas de aperturas que hacen que la capital vuelva a recuperar su ritmo. Desde las celebraciones más icónicas hasta nuevas propuestas que merecen la pena descubrir, estas son las novedades COOL de esta semana.

Bienvenida al otoño con el sabor más COOL

Nordés da la bienvenida al otoño con la tercera edición de La Maxia del Atlántico, su colección de ediciones limitadas inspiradas en la esencia de Galicia. Tras el éxito de la primera edición, inspirada en los faros gallegos, y de la segunda, dedicada a la riqueza gastronómica del mar, Nordés continúa la colección con una nueva edición que traslada a su botella la intuición y el saber hacer de quienes encarnan el trabajo artesanal atlántico. Oficios tradicionales cobran vida en la botella a través de ilustraciones que decoran la icónica cerámica de tradición gallega que viste a la ginebra premium. Una edición que, manteniendo el alma de la marca, se presenta como una pieza para coleccionistas y símbolo de autenticidad.

Silvia Fernández conquista El Retiro

La diseñadora de Ponferrada protagonizó uno de los desfiles más especiales de Madrid es Moda. En pleno corazón de El Retiro, pulmón de la capital, y bajo un atardecer de lo más idílico, Silvia Fernández presentó Origen, una colección de vestidos de novia que recorre diferentes estilos y sensibilidades, desde propuestas románticas hasta otras mucho más rompedoras. El broche final lo pusieron las influencers y hermanas Lola Lolita y Sofía Surfers, protagonistas de uno de los momentos más comentados del desfile.

El flamenco cobra vida en Madrid

El flamenco es uno de los géneros que mejor representan la historia y la cultura musical española y ahora la capital le rinde homenaje con Hondo Fest. El próximo 17 de septiembre, la Music Station del Teatro Príncipe Pío reunirá a artistas como Remedios Amaya, Kiki Morente o Pastora Galván en una noche dedicada al ritmo y al talento. Dos horas de música pensadas para compartir, descubrir y dejarse llevar, además de apoyar a la Fundación Contigo Contra el Cáncer de la Mujer, dedicada a la detección temprana de esta enfermedad.

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Una reunión donde la belleza es la protagonista

Madrid acoge el mayor encuentro formativo dirigido a propietarias de centros de belleza y clínicas de estética de toda España. Bajo el nombre de Estetic Evolution, este proyecto nace con el objetivo de ayudar a transformar estos negocios en empresas de éxito y ofrecer herramientas para mejorar su gestión. La cita tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de octubre en el Teatro Albéniz de Madrid y pondrá el foco en la rentabilidad, la gestión inteligente y una nueva forma de entender el negocio de la belleza.

Música y ritmo en Essaouira

Hace diez años nacía MOGA Festival, un concepto de festival boutique internacional que une música electrónica, cultura local, surf, bienestar y arte en diferentes destinos costeros. Para celebrar su décimo aniversario, Essaouira se convierte en el escenario elegido del 30 de septiembre al 3 de octubre. Cuatro días en los que la música electrónica convivirá con gastronomía, wellness, surf y cultura en una experiencia internacional que promete ser una de las despedidas de verano más COOL.

Chillida y el homenaje a los 25 años del 11-S

Nueva York recuerda este mes uno de los acontecimientos que marcaron para siempre la historia reciente. Con motivo del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la ciudad acoge una gran exposición internacional en el marco de Ground Zero 360 – Remembrance. Eduardo Chillida Belzunce es uno de los artistas escogidos para formar parte de esta muestra, que también tiene presencia en el New York City Fire Museum. Una mirada desde el arte a uno de los aniversarios más importantes de la historia contemporánea.

Perfumería nicho al alcance de todos

Hay perfumes que nacen de fórmulas creadas para convertirse en grandes éxitos y otros que se construyen alrededor de una visión mucho más personal. Entre ambos mundos también existe un punto intermedio y ahí es donde entra Flor de Mayo. La firma valenciana ha presentado una nueva colección de perfumes creados y curados por el perfumista Adrián Carrera. Una propuesta de perfumería que busca acercar el universo nicho a un público mucho más amplio y que ya puede encontrarse en diferentes puntos de venta, como Primor.

Un nuevo edén de lujo abre sus puertas en Barcelona

Después de sus localizaciones en Ibiza y Madrid, Bless desembarca en Barcelona para llevar su particular visión del lujo a la Ciudad Condal. Situado en Passeig de Gràcia, uno de los enclaves más representativos de la ciudad, el hotel ocupa un edificio con más de un siglo de historia. El proyecto recoge ese legado y lo combina con una propuesta contemporánea de hospitalidad en la que gastronomía, confort, bienestar y espacios de encuentro se convierten en protagonistas. Una nueva dirección que llega para incorporarse a la escena más exclusiva de Barcelona.

Fórmula 1 a través de la visión de un artista

La Fórmula 1 aterriza en la capital y lo hace acompañada de una agenda repleta de propuestas. Entre ellas, VP Plaza España Design 5 estrellas ha preparado una experiencia VIP para el fin de semana del Gran Premio que traslada parte del universo de la competición más allá del circuito. Los diferentes packs combinan estancias en suites, gastronomía, wellness, cultura y servicios personalizados, pero hay un elemento que marca la diferencia: la colaboración con Manu Campa. El artista madrileño, especializado en el mundo del automóvil, ha creado para el hotel una serie limitada de piezas inspiradas en el motor y la competición que los huéspedes podrán recibir como obsequio.

Un postre de lo más COOL

La buena relación entre ambas casas ha dado lugar a una colaboración que llegará próximamente a La Tasquita de Enfrente, en pleno centro de Madrid. Durante las próximas semanas, los clientes podrán acompañar su café con un dulce creado especialmente para la ocasión: una mini tarta Ópera con un sello de chocolate blanco, elaborada por Mallorca, empresa que este año celebra su 95º aniversario. Una colaboración que une dos formas de entender la gastronomía y que pone sobre la mesa una de esas combinaciones que, además de disfrutarse, tienen vocación de continuidad.

La Fórmula 1 más COOL en el centro de Madrid

Cuando una ciudad recibe un acontecimiento de estas dimensiones, la celebración también se traslada a sus hoteles y espacios más emblemáticos. Only YOU Hotels y Red Bull Curates presentan The Guest House, un punto de encuentro abierto a Madrid que convertirá durante tres días a Only YOU Boutique Hotel Madrid en uno de los epicentros de la ciudad con motivo del Gran Premio. El espacio transformará el hotel para crear una experiencia en la que la velocidad, la gastronomía y el ambiente madrileño se encuentran alrededor de una de las grandes citas internacionales del automovilismo. Una forma diferente de vivir la Fórmula 1 sin necesidad de estar dentro del circuito.

Masajes para la vuelta a la rutina

Muchos sabemos que el comienzo de la temporada ha sido duro y que, para sobrellevar la intensidad, necesitamos un pequeño descanso. Hay un edén en pleno Chamartín que se llama Marte, donde se entienden los masajes como una pausa consciente y un acto profundo de cuidado. Esta colección combina innovación y tradición, adaptando técnicas milenarias a las necesidades del cuerpo y la mente de hoy. Cada masaje nace desde la atención plena, el conocimiento técnico y la sensibilidad, con el propósito de cuidar cuerpo, mente y emociones de forma integral. Además, este mes, tienen los masajes a un 15 % de descuento. No hay excusa para aprovechar y darse un pequeño capricho.