Fueron la máxima moda en los 90 y juraste no volver a ponértelos pero las expertas en moda coinciden: los pantalones negros vuelven y son los que más estilizan a las bajitas

Hay tendencias que juramos que jamás volverían a nuestro armario. Y, sin embargo, la moda tiene esa curiosa capacidad de hacernos cambiar de opinión. Lo que hace unos años parecía irremediablemente pasado de moda ahora vuelve convertido en objeto de deseo. Es el caso de los pantalones negros de tiro bajo y silueta flare, una de las grandes apuestas del otoño 2026.

Las referencias a los años 70, 80, 90 y principios de los 2000 llevan varias temporadas apareciendo en las pasarelas y en el street style, pero este otoño la nostalgia se vuelve especialmente evidente. Basta con echar un vistazo a firmas como Zara, Mango o H&M para descubrir una silueta que muchas millennials reconocerán inmediatamente: cintura baja, pernera ajustada y una campana que se abre progresivamente desde la rodilla.

La buena noticia es que esta vez la tendencia regresa mucho más sofisticada. El pantalón negro flare de 2026 conserva ese espíritu noventero, pero incorpora códigos actuales que lo convierten en una prenda mucho más versátil y favorecedora.

Y aquí aparece una de sus grandes virtudes: puede convertirse en un excelente aliado para las mujeres bajitas. La combinación entre el color negro, la cintura baja y la abertura de la pernera crea una línea visual continua que puede ayudar a alargar ópticamente las piernas, especialmente cuando el pantalón tiene el largo suficiente para cubrir parcialmente el calzado.

La clave está, precisamente, en cómo combinarlo. Para un estilismo de inspiración minimalista, una camisa blanca masculina ligeramente oversize y unas bailarinas pueden aportar ese aire elegante y relajado que vuelve a dominar las tendencias. Si buscamos unos centímetros extra, los salones de punta fina o unas sandalias de tacón consiguen potenciar todavía más el efecto de piernas largas.

También hay espacio para una versión más atrevida y nostálgica. Un pantalón flare de tiro bajo combinado con un top halter y unas sandalias thong recupera de inmediato el imaginario de finales de los 90 y principios de los 2000. Eso sí, el secreto para que el resultado no parezca un disfraz consiste en mezclar la pieza retro con prendas contemporáneas.

Las firmas de moda ya han demostrado que existen muchas maneras de interpretar esta tendencia. Desde modelos capri y ajustados hasta versiones de sastrería con pinzas y campanas más amplias, el pantalón negro vuelve dispuesto a adaptarse a todos los estilos.

Quizá todavía tengas dudas después de aquella época en la que prometiste no volver a llevar pantalones de tiro bajo. Pero el otoño 2026 demuestra una vez más que nunca hay que decir nunca en moda. Esta vez, el pantalón negro flare regresa más elegante, más versátil y, sobre todo, con muchas papeletas para convertirse en uno de esos básicos que hacen que cualquier silueta parezca más estilizada.