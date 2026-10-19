La rutina de Carlos Herrera (68 años) para mantenerse joven: «Me levanto siempre a las 3 de la mañana y camino 15 kilómetros al día»

Carlos Herrera ha convertido la madrugada en una parte inseparable de su vida profesional. A sus 68 años, sigue poniéndose cada día frente al micrófono de Herrera en COPE, un horario que exige una organización poco habitual y que ha terminado condicionando buena parte de su día a día. El secreto de su éxito es sencillo: constancia, disciplina y responsabilidad.

El periodista ha hablado abiertamente de su relación con el peso y de los esfuerzos que realiza para mantenerse en forma. Lejos de ocultar las fluctuaciones de la báscula, reconoce que su estrategia pasa por reaccionar cuando considera que ha ganado algunos kilos y recuperar entonces una rutina más estricta.

«Según la báscula esta mañana estoy en 92 kilos y vengo de los 98», explicó en una ocasión en COPE. Una diferencia que le llevó a reforzar todavía más unos hábitos que mantiene desde hace años.

El truco de Carlos Herrera

Carlos Herrera ha encontrado una forma muy gráfica de saber cuándo necesita cambiar algunas de sus costumbres. Si el pantalón «no abrocha», comienza lo que él mismo denomina su «ramadán personal». Durante ese periodo elimina de su alimentación algunos productos que considera innecesarios, especialmente el alcohol, el pan y los dulces.

No entiende la alimentación y el ejercicio como dos cuestiones independientes. «El ejercicio sin la dieta no sirve de nada y la dieta sin el ejercicio tampoco», ha señalado en alguna ocasión. Una filosofía que resume el modo en que afronta su cuidado físico: no confiar únicamente en una de las dos partes.

Su dieta habitual se caracteriza por la sencillez. Prioriza platos a la plancha y restringe especialmente el consumo de alcohol, dulces y fritos. El pan queda limitado a pequeñas cantidades, principalmente por la mañana, mientras que cuando pretende perder peso también reduce alimentos como arroz, pasta y patata.

Caminar varios kilómetros al día

Carlos Herrera ha explicado que andar es una de sus actividades preferidas y que la distancia puede variar considerablemente según el día.

«Camino mucho, ayer hice 15 kilómetros; otros días 10, 12…», contó en su programa. Son distancias considerables que demuestran que su relación con la actividad física no se limita a sesiones puntuales de gimnasio.

Además, una de sus grandes aficiones es el Camino de Santiago. Las largas etapas encajan perfectamente con su manera de entender el ejercicio. «Las etapas son razonables, de 18 o 20 kilómetros, y esto todos los días», explicó al hablar de esta experiencia.

En algunos recorridos ha llegado incluso a completar etapas de alrededor de 40 kilómetros diarios. Sin embargo, su rutina habitual no depende exclusivamente de las caminatas. También combina esa actividad con natación y gimnasio.

Un gimnasio al que lleva años acudiendo

El comunicador tampoco ha abandonado el trabajo específico de fuerza y acondicionamiento físico. En 2023 explicó que lleva muchos años acudiendo al mismo gimnasio y que una parte de sus entrenamientos está dedicada a los ejercicios abdominales.

«He ido siempre al mismo gimnasio. Hago muchas abdominales y uso una chaqueta con electrodos que te ayudan», explicó entonces.

En los últimos años también ha incorporado una actividad que realiza con un enfoque menos convencional. Se trata de la natación, aunque en su caso ha optado por cursos dirigidos a personas mayores que buscan mantenerse activas en el agua.

«Son cursos de natación olímpica para señores mayores. Puedes estar en el agua, tranquilo, charlando… pero moviéndote», comentó con humor en una entrevista con Vanitatis.

Un horario condicionado por la radio

Si hay un aspecto especialmente llamativo en el día a día de Carlos Herrera es su horario. Su programa comienza a primera hora de la mañana, lo que obliga al comunicador a adelantar considerablemente sus horas de descanso.

Herrera ha explicado que suele acostarse entre las 19.30 y las 20.30 horas y que se levanta alrededor de las tres de la madrugada. Es un horario difícil de imaginar para muchas personas, pero que el periodista ha convertido en una costumbre después de tantos años vinculado a la radio matinal.

La organización de sus horas de sueño es, por tanto, otra pieza fundamental de su rutina. El madrugón no es algo ocasional, sino una consecuencia directa de su trabajo y de una estructura diaria que mantiene desde hace años.

Constancia y responsabilidad

Más allá de las cifras concretas de kilómetros o de los alimentos que decide eliminar cuando quiere perder peso, el método de Carlos Herrera tiene un denominador común: la constancia. No parece confiar en soluciones rápidas ni en fórmulas milagrosas, sino en mantener una serie de hábitos durante largos periodos de tiempo.

Caminar, nadar, acudir al gimnasio, controlar la alimentación y respetar un horario de descanso forman parte de una estrategia que ha ido adaptando con el paso de los años. También su propia experiencia con el peso le sirve para detectar cuándo necesita modificar sus hábitos.

A los 68 años, Carlos Herrera continúa sometido a un ritmo profesional especialmente exigente. Cada madrugada vuelve a sentarse ante el micrófono y mantiene una actividad que requiere concentración y resistencia durante buena parte de la jornada.