Paredes de ladrillo visto, techos altos y detalles vintage: así es el piso de Madrid donde vive Chenoa

Siempre hay interés por conocer donde viven nuestros famosos. En el caso de Chenoa, su casa en Majadahonda es una mezcla entre sofisticación y cercanía. La artista reside en esta localidad situada a escasos kilómetros de Madrid, donde ha encontrado un refugio luminoso, funcional y con una estética muy definida, en la que conviven el estilo nórdico, ciertos guiños industriales y una evidente calidez mediterránea.

A través de las imágenes que ha compartido en sus redes sociales, puede apreciarse un piso amplio y cuidadosamente diseñado, donde cada estancia responde tanto a criterios decorativos como a necesidades prácticas.

El resultado es una vivienda contemporánea, elegante y acogedora, alejada de excesos y concebida para ser vivida. Es decir, cuadra perfectamente con el estilo de su propietaria. A continuación, desvelamos todos los detalles.

Así es la casa de Chenoa

Uno de los rasgos más llamativos de la casa es, sin duda, la luz natural. Grandes ventanales recorren buena parte de la vivienda y permiten que el sol inunde las distintas estancias durante gran parte del día. Esa luminosidad se potencia además mediante una paleta cromática dominada por blancos, beige y tonos suaves, capaces de ampliar visualmente el espacio y generar una atmósfera serena.

La cocina, abierta al salón, es uno de los espacios que mejor resume la filosofía decorativa del inmueble. Organizada en torno a una gran isla central, esta estancia funciona no sólo como zona de trabajo, sino como punto de encuentro.

Chenoa lleva una vida tranquila, pero tiene oportunidad de reunir en su casa a su círculo más cercano porque poco a poco ha construido un lugar perfecto para relajarse y ser ella misma.

Una decoración perfecta

El mobiliario mantiene líneas rectas y depuradas, mientras que las lámparas colgantes metálicas introducen un punto sofisticado que rompe con la neutralidad cromática. También destacan las sillas de diseño contemporáneo, elegidas para aportar personalidad sin sobrecargar visualmente el conjunto. Todo transmite equilibrio: una cocina moderna, pero cálida; minimalista, aunque lejos de resultar fría.

La continuidad visual entre cocina y salón favorece además una sensación de amplitud muy buscada en las viviendas actuales. En el salón, los tonos claros vuelven a imponerse en paredes, textiles y mobiliario, reforzando la coherencia estética de toda la casa. Sin embargo, la monocromía se interrumpe estratégicamente con una de las piezas más llamativas de la estancia: un sofá estilo diván en color rojo intenso que actúa como foco visual y aporta energía al ambiente.

Más allá de este contraste cromático, el gran protagonista del salón es una columna revestida de ladrillo visto envejecido que aporta un marcado carácter industrial. Ese detalle arquitectónico rompe con la pulcritud del estilo nórdico y dota al espacio de personalidad propia.

Ladrillo visto y techos altos

El ladrillo visto aparece también en otras paredes de la vivienda, consolidando así una estética urbana y contemporánea que recuerda a los antiguos lofts neoyorquinos, aunque reinterpretada desde una óptica mucho más cálida y doméstica.

Los techos altos contribuyen igualmente a reforzar esa sensación de amplitud y sofisticación. Lejos de resultar impersonales, los espacios se perciben acogedores gracias a una decoración medida, donde cada elemento parece elegido para convivir en armonía con el resto. No hay estridencias. La casa transmite calma y equilibrio, dos conceptos muy presentes en las tendencias actuales.

La terraza, la joya de la corona

Desde el salón se accede directamente a la terraza, otro de los rincones más especiales de la vivienda. Decorada con muebles de ratán, cojines en tonos tierra y una pequeña zona ajardinada, esta área exterior funciona como un auténtico oasis privado dentro del entorno urbano. Una celosía aporta intimidad y protege parcialmente el espacio, creando una atmósfera más recogida y relajante.

La terraza parece concebida para disfrutar tanto de momentos de desconexión como de encuentros sociales. Desayunos tranquilos, lecturas al aire libre o reuniones con amigos encuentran aquí el escenario perfecto. De nuevo, la funcionalidad y el confort se imponen sobre cualquier exceso decorativo. Cada elemento cumple una función práctica sin renunciar al componente estético.

La residencia de Chenoa evidencia además una tendencia cada vez más presente en las casas contemporáneas: la búsqueda de hogares habitables y auténticos frente a espacios excesivamente rígidos o concebidos únicamente para la exhibición. Aunque el piso incorpora piezas de diseño y detalles muy cuidados, el conjunto transmite naturalidad y sensación de hogar vivido.

La decoración, lejos de seguir modas de manera estricta, refleja gustos personales y una clara intención de crear ambientes acogedores y versátiles. Lo cierto es que Chenoa ha pensado en todos los detalles y ha conseguido un refugio perfecto para aislarse del ruido mediático cuando lo ve necesario.