Máxima preocupación por el estado de salud de Edmundo Arrocet: le detectan una mancha y un bulto en el riñón

Malas noticias para Edmundo Arrocet. Después de mantenerse varios meses alejado del foco mediático, el que fuera pareja de la icónica María Teresa Campos ha acaparado los titulares de nuestro país tras conocerse el delicado momento de salud que atraviesa. Según lo trascendido, los médicos le han detectado una mancha y un bulto en el riñón que le tienen especialmente preocupado.

Por ahora, no hay un diagnóstico concreto y, tal y como ha adelantado Jorge Borrajo, el director de la revista encargada de sacar a la luz esta información, Bigote se encuentra a la espera de que le den el resultado de las pruebas y los análisis a los que se ha sometido para esclarecer lo que le ocurre. «Cuando hablé con él, me dijo que tenía pensado viajar a España y que los médicos le habían dicho que, por favor, esperara a los resultados y luego tomara decisiones», contaba desde el plató del programa El verano se mueve.

De acuerdo con lo explicado por el mencionado, la revista Semana se puso en contacto con Edmundo después de recibir unas imágenes en las que aparecía visiblemente disgustado, saliendo del hospital y acompañado por un médico hasta la puerta. «Nos llamó la atención y nosotros mismos nos preocupamos. Llevaba una carpeta y unos informes en la mano, los cuales comenzó a leer cuando se sentó en un banco. […] Le veíamos con mucha cara de preocupación», explicaba Borrajo.

Erika Von Berliner Espinosa de los Monteros, ex pareja del protagonista de la noticia, se encontraba en el plató del espacio televisivo de Telecinco y, como no podía ser de otra manera, no ha dudado en pronunciarse. «Yo creo que es un tema serio. Con el tema de salud no se juega. […] Es una persona que se cuida mucho. Siempre ha tenido mucho cuidado con la alimentación y ha llevado a rajatabla su rutina con los médicos. Me daría mucha tristeza si esto es real. Espero que los resultados finales y la respuesta de los médicos sean favorables», decía. El hecho de destacar que Edmundo suele cuidar mucho su salud ha llevado a los colaboradores del programa a pensar que muy probablemente, Edmundo estará aterrado tras esta complicada situación.

La vida de Edmundo Arrocet fuera de España

Después de años marcados por su mediática ruptura con María Teresa Campos y la tensa relación posterior con el clan familiar, Edmundo Arrocet se encuentra en una etapa muy distinta de su vida: alejado de España, del foco mediático y centrado en su faceta empresarial. Vive en Chile y su principal objetivo es mantener todos sus negocios a flote. Según lo publicado por Divinity, Edmundo forma parte de una empresa que logró abrir una filial en el país latino, así como también es propietario de terrenos agrícolas que alcanzan hasta las 400 hectáreas.