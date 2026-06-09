Mario Vaquerizo, contundente con Amaia Montero tras las críticas que ha recibido por sus conciertos

El regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh ha sido, sin duda, uno de los acontecimientos musicales más comentados del año.

Después de 15 años alejada del grupo que le lanzó a la fama, la artista volvió a subirse al escenario junto a sus antiguos compañeros durante el arranque de la gira Tantas cosas que decir Tour, un reencuentro que despertó una enorme expectación entre el público y que reunió a miles de seguidores en Bilbao.

La cita estuvo marcada por la emoción, la nostalgia y la ilusión de quienes llevaban años soñando con volver a ver a la cantante interpretando en directo algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de la banda.

En medio de ese debate público ha aparecido una voz conocida dentro del mundo de la música y la televisión. Mario Vaquerizo ha querido pronunciarse sobre las críticas que ha recibido Amaia Montero tras su vuelta a los escenarios y lo ha hecho con la claridad que le caracteriza, dejando un mensaje de apoyo directo a la cantante.

El regreso de Amaia Montero

La actuación celebrada en Bilbao suponía mucho más que un concierto. Para miles de seguidores representaba el reencuentro de una de las voces más famosas del pop con la banda que marcó una época a principios de los años 2000.

La expectación generada durante las semanas previas fue enorme. Las entradas despertaron un gran interés y el anuncio del regreso de Amaia se convirtió en uno de los asuntos más comentados dentro de la actualidad musical. La posibilidad de volver a escuchar en directo canciones que forman parte de la historia de varias generaciones había creado muchas expectativas.

Más de 18.000 personas acudieron al concierto inaugural de la gira, un espectáculo que estuvo cargado de simbolismo y que permitió a la cantante volver a compartir escenario con los músicos con los que construyó algunos de los mayores éxitos del pop.

Mario Vaquerizo apoya a Amaia Montero

Las reacciones generadas por el concierto fueron precisamente uno de los temas abordados por Mario Vaquerizo durante su participación en el programa Anda Ya. El cantante y colaborador fue preguntado por la situación y no tardó en posicionarse de forma clara.

Lejos de centrarse en los comentarios negativos que han circulado en los últimos días, Vaquerizo quiso enviar un mensaje de ánimo a Amaia Montero. Según explicó, cualquier persona que decide desarrollar una carrera pública debe asumir que las críticas forman parte inevitable de la exposición mediática.

«Pasa de las críticas, hija mía. Si realmente te gusta trabajar y estar con tu grupo, pasa de las críticas», afirmó durante su intervención, dejando claro que considera que la artista debe centrarse en disfrutar de esta nueva etapa profesional.

Las palabras del líder de las Nancys Rubias reflejan una filosofía que él mismo ha aplicado durante años. Acostumbrado a desenvolverse en ámbitos tan diversos como la música, la televisión o la radio, Mario ha sido objeto de opiniones de todo tipo a lo largo de su trayectoria y ha construido una imagen pública basada precisamente en la autenticidad y la despreocupación ante los juicios externos.

La fama y el precio de la exposición

Durante su reflexión, Mario Vaquerizo fue más allá del caso concreto de Amaia Montero y aprovechó la ocasión para hablar sobre la relación entre la popularidad y las críticas.

A su juicio, la notoriedad implica inevitablemente estar sometido al escrutinio constante. En un contexto en el que las redes sociales permiten que cualquier actuación sea analizada al instante por miles de personas, resulta prácticamente imposible evitar los comentarios negativos.

«No se puede estar pendiente de las críticas. Si no quieres críticas, no te expongas», señaló el colaborador radiofónico. Una reflexión que pone de manifiesto una realidad cada vez más presente en el mundo del entretenimiento, donde artistas, actores, deportistas y creadores de contenido conviven a diario con una exposición permanente.

Un mensaje muy importante

La parte más significativa de su intervención llegó cuando abordó la necesidad de encontrar la validación en uno mismo y no exclusivamente en el reconocimiento externo.

«Yo creo que hay que estar por encima de todo reconocimiento de los demás. El reconocimiento tiene que estar en uno mismo», afirmó. Una frase que resume la esencia de su discurso y que ha sido ampliamente compartida por los seguidores del programa.

Para Mario, la clave no está en intentar agradar a todo el mundo, sino en mantener la convicción de estar haciendo aquello que uno desea. Una filosofía especialmente relevante en el caso de Amaia Montero, cuyo regreso a La oreja de Van Gogh ha estado acompañado de una enorme atención mediática y de expectativas muy elevadas.

Con ese gesto simbólico puso el broche final a un mensaje que va mucho más allá del caso concreto de Amaia Montero. Una defensa de la autenticidad, de la confianza en uno mismo y de la necesidad de seguir adelante pese a las críticas, especialmente cuando se trata de proyectos que nacen de la ilusión y la pasión por la música.