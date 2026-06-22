La ruptura de Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui a finales de 2025 dio mucho que hablar. Tras más de dos años juntos y una hija en común, decidieron separarse, aunque no en buenos términos. Ambos protagonizaron poco después un litigio legal que, afortunadamente, llegó a su fin tras firmar un acuerdo económico y sobre la custodia de la menor. Sin embargo, eso no ha impedido que ambos hayan guardado silencio sobre lo que ocurrió realmente entre ellos. La última en pronunciarse ha sido la expareja del luchador, que, tras perder Topuria su condición de invicto en el campeonato de peso ligero de la UFC al ser derrotado por el estadounidense Justin Gaethje, ha lanzado varios dardos.

Giorgina Uzcategui rompe su silencio

El pasado 14 de junio, en la Casa Blanca, Topuria sufrió una grave lesión ocular que ha derivado en evidentes problemas de visión y fracturas en los huesos orbitales. Una noticia que dio la vuelta al mundo tanto por el resultado del luchador como por las imágenes difundidas tras su salida de la residencia de Donald Trump.

Solo unos días después, su expareja se ha pronunciado al respecto. Aunque cuando estaban juntos parecía que mantenían una relación idílica, lo cierto es que, tras la separación, Uzcategui ha contado —tanto en los medios como en los juzgados— que no todo era color de rosa. Ahora, a través de una conversación con el periodista Javi Hoyos, la empresaria ha reaccionado a lo sucedido al padre de su hija en Washington.

Ante las constantes preguntas sobre su ruptura con el luchador, Uzcategui ha roto su silencio con una contundente reflexión que no deja lugar a dudas sobre su postura: «A veces pensamos que amar es quedarse a cualquier coste, pero en ocasiones el acto más difícil y más amoroso es dar un paso atrás y permitir que cada persona enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. En amor, lo mejor que podemos hacer es orar para que, mediante su proceso, se transformen en lo que Dios quiere. Son planes mejores de lo que podemos imaginar. La mejor salvación es personal».

Además, la empresaria tampoco ha dudado en responder a las preguntas de los usuarios más curiosos de las redes sociales, que le han preguntado por qué no rompió antes con su expareja. «Es doloroso y desgarrador. A veces haríamos lo que fuera para que quienes amamos no atraviesen dolor, pero solo podemos acompañar, con amor, desde al lado».

Estas no han sido las únicas declaraciones de Uzcategui. Tras la derrota de Topuria en la Casa Blanca, la creadora de contenido no ha dudado en pronunciarse en redes sociales a través de una cita bíblica que también generó numerosos comentarios: «En la tradición cristiana, esta ceguera suele interpretarse como algo más que una pérdida física de visión: simboliza que Saulo estaba ciego espiritualmente y necesitaba detenerse para ver las cosas de una manera diferente antes de continuar su camino».