Emilio Aragón, sus hijos y nietos, reunidos en la gran boda asturiana de los Fernández-Vega: «Estar con todos ellos es volver a casa»

Asturias ha sido el escenario de una de esas reuniones familiares que van mucho más allá de una celebración. Emilio Aragón y su mujer, Aruca Fernández-Vega, han viajado al Principado junto a sus tres hijos y sus nietos para asistir a la boda de Belén Alfaro, hija de Pilar Fernández-Vega y sobrina de Aruca. Un enlace celebrado en el Palacio de Valdesoto que ha reunido a las familias Fernández-Vega y Aragón en una jornada cargada de emociones, reencuentros y recuerdos compartidos. Una cita muy especial, sobre todo para quienes crecieron pasando los veranos en esta tierra y que, con el paso de los años, han encontrado en estas reuniones una forma de volver a sus orígenes.

Una de las encargadas de mostrar algunos de los momentos más significativos del enlace ha sido Ichi Aragón, la hija mayor de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega. A través de sus redes sociales, ha compartido varias fotografías de la celebración, en las que aparece junto a su padre y otros miembros de su familia. Más allá de los estilismos y de las estampas propias de una boda, sus publicaciones han dejado al descubierto el significado sentimental que Asturias sigue teniendo para los Aragón, una familia que conserva un estrecho vínculo con el lugar donde transcurrieron algunos de los veranos más felices de su infancia.

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«Asturias, me gustas tú. ¿Cómo se siente volver a casa? Se siente así. Todos juntos, como cuando éramos pequeños», ha escrito Ichi junto a las imágenes. Unas palabras con las que ha recordado aquellos días en los que se reunía con sus primos en Ceceda, en el concejo de Nava, para jugar, hacer excursiones y buscar gamusinos. «Esos veranos en Ceceda, en casa Colo, jugando al conti, haciendo excursiones y buscando gamusinos», ha rememorado antes de reconocer que, aunque esta vez el motivo de la reunión era muy diferente, la sensación de estar juntos seguía siendo la misma. «Es cierto que no hemos hecho nada de eso, pero estar con todos ellos es volver a casa», ha concluido.

La reflexión de Ichi resume a la perfección el espíritu de una celebración en la que el protagonismo no ha recaído únicamente en los novios. El enlace de Belén Alfaro se ha convertido también en una oportunidad para que los miembros de ambas familias vuelvan a encontrarse, compartan recuerdos y disfruten de unas horas alejados de sus respectivas rutinas. Para Emilio Aragón, su mujer y sus hijos, la boda ha supuesto además regresar a una tierra que forma parte de su historia familiar, marcada por la rama materna de los tres hermanos.

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Una boda muy especial en el Palacio de Valdesoto

La protagonista de la jornada ha sido Belén Alfaro, hija de Pilar Fernández-Vega y sobrina de Aruca, que ha celebrado su enlace en el Palacio de Valdesoto. La novia ha apostado por un diseño elegante, de líneas fluidas y una confección cuidada, acorde con el carácter sofisticado de una celebración que ha reunido a numerosos familiares y allegados. Entre los asistentes se encontraban Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, que acudieron acompañados por sus tres hijos, Ichi, Nacho y Macarena, además de sus nietos.

La presencia de los Aragón en una cita tan señalada pone de manifiesto la estrecha relación que mantienen con la familia Fernández-Vega, una unión que tiene en Asturias uno de sus principales puntos de encuentro. Pilar, madre de la novia y hermana de Aruca, ejerció de anfitriona en un día especialmente importante para los suyos, en el que las muestras de cariño y los reencuentros familiares tuvieron un papel destacado.

Ichi también compartió imágenes de su estilismo para la boda, así como otros momentos de la celebración junto a sus familiares. Entre las fotografías publicadas se encuentran algunas junto a su padre y otras estampas que reflejan la complicidad entre los asistentes. La hija mayor de Emilio Aragón ha querido dar así protagonismo a una jornada que, más allá de la ceremonia y el banquete, le ha permitido recuperar por unas horas el ambiente de aquellos veranos de infancia en los que la familia se reunía en Asturias.

Ceceda, el refugio familiar de los Aragón

Para entender la emoción que ha acompañado a este reencuentro hay que remontarse a los orígenes asturianos de Aruca Fernández-Vega. La mujer de Emilio Aragón pertenece a una conocida familia ovetense vinculada a la oftalmología, una estirpe con una larga trayectoria profesional y una estrecha relación con el Principado. A través de ella, sus hijos han heredado también ese vínculo con Asturias, donde han pasado parte de sus vacaciones estivales y han construido recuerdos que siguen muy presentes en su vida adulta.

Uno de los lugares fundamentales en esa historia es Ceceda, una pequeña localidad del concejo de Nava que ocupa un lugar especial en la memoria de la familia. Allí se encuentra Campuloto, la finca familiar en la que los Aragón han disfrutado de sus veranos y que Ichi ha evocado en su mensaje. El entorno, marcado por la tranquilidad y el paisaje rural asturiano, ha sido durante años el escenario de las reuniones familiares que ahora recuerda con nostalgia. La familia Fernández-Vega cuenta, además, con una destacada trayectoria médica. Los hijos de Emilio Aragón descienden por línea materna del médico ovetense Manuel Fernández-Vega, fallecido en 2023 a los 90 años, y están vinculados a una saga reconocida por su relación con la oftalmología. Una historia familiar que conecta varias generaciones y que ayuda a explicar el arraigo que Asturias conserva para los Aragón.