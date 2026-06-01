Elsa Anka reacciona al compromiso de su hija, Lidia Torrent, y Jaime Astrain: «No puedo estar más feliz»

Tras siete años de relación y una hija en común, Lidia Torrent y Jaime Astrain han anunciado su compromiso. La hija de Elsa Anka apareció hace solo unas horas en sus redes sociales para anunciar esta feliz noticia que llega justo días después de que el modelo aterrizase en España tras varios meses en Honduras, donde ha participado como concursante en Supervivientes. Una prueba que parecía de fuego y que ha animado al maniquí a proponerle matrimonio a la madre de su primogénita. Una noticia que, solo minutos después de anunciarla, ha inundado el perfil de la presentadora de comentarios y felicitaciones por parte de numerosos rostros conocidos.

La reacción de Elsa Anka al compromiso de su hija

Entre los cientos de mensajes de felicitación que ha recibido la pareja tras anunciar su compromiso, hubo uno que destacó especialmente por encima del resto. Se trataba del de Elsa Anka, madre de Lidia Torrent, que no quiso dejar pasar la ocasión para compartir públicamente la emoción que siente ante este nuevo paso en la vida de su hija.

La presentadora reaccionó a la publicación con una frase tan sencilla como significativa: «No puedo estar más feliz». Unas palabras que reflejan a la perfección el momento que atraviesa la familia y la ilusión con la que ha recibido la noticia de la futura boda. No es para menos. Elsa ha sido testigo en primera persona de la evolución de la relación entre Lidia y Jaime Astrain, una historia de amor que ha superado altibajos, rumores de crisis y momentos especialmente delicados hasta llegar a uno de sus capítulos más felices.

Su comentario se convirtió rápidamente en uno de los más destacados de la publicación, acumulando decenas de reacciones y mensajes de usuarios que celebraron no solo el compromiso de la pareja, sino también la evidente complicidad que existe entre madre e hija. A lo largo de los años, Elsa Anka siempre ha demostrado mantener una relación muy estrecha con Lidia, acompañándola en los momentos más importantes de su vida, tanto personal como profesional.

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La noticia del compromiso llega, además, en una etapa especialmente dulce para Lidia Torrent y Jaime Astrain. Tras varios años de relación y después de formar una familia junto a su hija, la pareja ha decidido dar el paso definitivo y sellar su historia de amor con una boda que promete convertirse en uno de los acontecimientos sociales más comentados de los próximos meses.

Aunque ambos han optado por mantener en privado los detalles del enlace, lo cierto es que el anuncio ha generado una enorme expectación entre sus seguidores y entre sus amigos más cercanos. Las muestras de cariño no han dejado de sucederse desde que compartieron la noticia, confirmando el cariño que despiertan como pareja dentro y fuera de las redes sociales.

Por ahora, ni Lidia ni Jaime han desvelado cuándo se darán el sí, quiero, ni cómo imaginan una celebración que, previsiblemente, estará marcada por la emoción y la presencia de sus familiares y amigos más íntimos. Lo que sí parece claro es que, después de años construyendo un proyecto de vida en común, ambos afrontan esta nueva etapa con la misma naturalidad, complicidad y discreción que han caracterizado siempre su relación. Y si hay alguien que está disfrutando especialmente de este momento, esa es Elsa Anka, que ya ha dejado claro que no podría sentirse más feliz ante el futuro que espera a su hija.