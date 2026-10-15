La desgarradora confesión de Carmen Lomana tras la muerte de su hermano: «Nunca piensas que el pequeño se puede morir antes que tú»

Carmen Lomana está atravesando un delicado momento personal con motivo del reciente fallecimiento de su hermano pequeño, Carlos Fernández-Lomana. Todo ocurrió el pasado 3 de octubre y, aunque poco a poco la socialité ha intentado retomar su agenda profesional, lo cierto es que no deja de acordarse del mencionado en cada una de sus apariciones. Hace tan solo unos días lo hizo desde el plató de Y ahora Sonsoles y, ahora, lo ha hecho ante los micrófonos de COOL, durante su presencia en el estreno VIP de Cabaret, el musical protagonizado por Mario Vaquerizo.

«Estoy esforzándome para tener mucha fuerza e ir superándolo», comenzaba a decir. Lomana añadía que «le producía una tristeza inmensa» pensar en la pérdida de su hermano, pero que aun así, no le quedaba otra opción que intentar caminar hacia delante. «Nunca piensas que un hermano siete años menor que tú se puede morir antes. Pero bueno, él era una persona maravillosa y nos quedamos con ese recuerdo», expresaba.

No es la primera vez que en estos días Carmen se deshace en halagos hacia su hermano. En el formato de televisión mencionado anteriormente, ya dejó claro que su hermano «Tenía una educación increíble y que era un señor estupendo». «Era incapaz de decir algo molesto. Se fue tranquilo, en paz y rodeado de cariño», comentó por aquel entonces. En cuanto a la causa de la muerte, Carmen ya contó que estaba relacionada con un problema de corazón.

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Carmen Lomana opina sobre ‘Cabaret’, el musical de Mario Vaquerizo

Además de hablar de su hermano, Carmen Lomana también confesó a COOL que estaba muy ilusionada por poder estar apoyando a Mario Vaquerizo en una noche tan especial. «Estoy segura de que va a estar bien, porque Mario todo lo que hace se lo curra mucho y lo hace muy bien. Además, su presencia me parece muy de cabaret. Quiero disfrutarlo, animarle, aplaudirle y pasarlo muy bien», comentaba.

Sobre si se atrevería algún día a participar en un musical, Carmen tiene claro que no aceptaría porque considera que «canta de pena» y que «ya se le ha pasado el arroz». Aunque lo cierto es que ha confesado que lo que sí que le gustaría en un futuro sería una obra de teatro. «Me encantaría que fuera una de humor y que escribieran una específicamente para mí», concluía.